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إضراب أعوان شركة الغسيل والتكملة في المنستير للمطالبة بمستحقاتهم المالية

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - نفّذ أعوان شركة الغسيل والتكملة بالمنستير البالغ عددهم 85 عاملا وعاملة، اليوم الخميس، إضرابا بيوم واحد للمطالبة بمستحقاتهم المالية، رافعين شعارات تؤكّد تمسكهم بحقوقهم المالية ويطالبون بالتدخل لتسوية وضعيتهم، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية للشركة ، نور الدّين المسكيني.

وأوضح أنّ العمال المضربين يطالبون بمستحقاتهم المتمثلة في منحة آخر سنة 2016 ومنحة العودة المدرسية والتغطية الاجتماعية لمدّة 6 أشهر رغم أنّه يقع اقتطاع نسبة من رواتبهم، مشيرا إلى أنّه تم، منذ شهر فيفري 2017، عقد عدّة جلسات مع تفقدية الشغل وآخرها، خلال يوم أمس، مع معتمد الجهة، غير أنّ وكيلة الشركة لم تحضر، مؤكدا ايجاد حلول للتسوية و أن تتم جدولة ديونهم المتخلدة في ذمة الشركة المتراكمة حسب رزنامة واضحة، حسب تقديره.
واستغرب من كيفية التعامل مع العملة الذين اشتغلوا في هذه المؤسسة ليس أقل من 25 سنة، خاصة وأنّ البعض منهم سيحال على شرف المهنة .

وأشار إلى أنّ العمال كانوا، خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في حالة بطالة تقنية أي يقع اقتطاع ربع رواتبهم ، كما أنّهم لم يحصلوا على رواتبهم خلال عيد الاضحى، إلى جانب أنهم لم يحصلوا على منحة العودة المدرسية، مؤكدا أنّهم قبلوا بذلك للمحافظة على ديمومة مؤسستهم، حسب قوله.
وأفاد بأنّهم سيستأنفون العمل غدا الجمعة، غير أنّه ستكون لهم سلسلة من المفاوضات ويطلبون تدخل السلطة الجهوية لمساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم باعتبار أنّهم في وضع اجتماعي صعب، وفي حال لم يقع التوصل إلى حلّ مع ممثلة الشركة سينفّذون إضرابا آخر ثم سيصعّدون في تحركاتهم النقابية، حسب تصريحه.

Publié le:2017-09-14 19:11:55

  
  
  
  
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