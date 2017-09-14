توننداكس يغلق الخميس متراجعا بنسبة 0,34 بالمائة وسط تقلص لحجم التداولات

وتصدرت اسهم الصناعات الكميائية للفليور قائمة شركات الخانة الخضراء التي ضمت 18 شركة بنسبة 3,14 بالمائة ( 24,590 د) متبوعة بشركة "اير ليكيد تونس" بنسبة 3,08 بالمائة ( 101,99 د) فاسهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 2,91 بالمائة (3,530 د).
واعتلت اسهم حنبعل للايجار المالي قائمة 28 شركة اغلقت على انخفاض محققة تراجعا بنسبة 2,93 بالمائة ( 8,930 د) متبوعة باسهم بنك تونس والامارات بنسبة 2,81 بالمائة ( 14,870 د) فاسهم اسمنت بنزرت بنسبة 2,74 بالمائة ( 2,83 د).
وتصدت قرطاج للاسمنت قائمة الاسهم الاكثر تداولا من خلال تداول 88 الف و 114 سهما متبوعة بمجمع بولينا القابضة الذي حصد 40 الف و 300 سهم والشركة التونسية لصناعة الورق ب39 الف و 7 اسهم في سوق تداول فيه المستثمرون اجمالا 344 الف و 452 سهما .
Publié le:2017-09-14 18:02:46
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..