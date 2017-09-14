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Economie

توننداكس يغلق الخميس متراجعا بنسبة 0,34 بالمائة وسط تقلص لحجم التداولات

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - اغلق مؤشر بورصة تونس للارواق المالية توننداكس، معاملات الخميس، متراجعا بنسبة 0,34 بالمائة في حدود 6,310 نقطة وسط تقلص للاموال المتداولة في السوق الى 2,149 مليون دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس على موقعها الالكتروني.
وتصدرت اسهم الصناعات الكميائية للفليور قائمة شركات الخانة الخضراء التي ضمت 18 شركة بنسبة 3,14 بالمائة ( 24,590 د) متبوعة بشركة "اير ليكيد تونس" بنسبة 3,08 بالمائة ( 101,99 د) فاسهم الشركة التونسية لصناعة الورق بنسبة 2,91 بالمائة (3,530 د).
واعتلت اسهم حنبعل للايجار المالي قائمة 28 شركة اغلقت على انخفاض محققة تراجعا بنسبة 2,93 بالمائة ( 8,930 د) متبوعة باسهم بنك تونس والامارات بنسبة 2,81 بالمائة ( 14,870 د) فاسهم اسمنت بنزرت بنسبة 2,74 بالمائة ( 2,83 د).
وتصدت قرطاج للاسمنت قائمة الاسهم الاكثر تداولا من خلال تداول 88 الف و 114 سهما متبوعة بمجمع بولينا القابضة الذي حصد 40 الف و 300 سهم والشركة التونسية لصناعة الورق ب39 الف و 7 اسهم في سوق تداول فيه المستثمرون اجمالا 344 الف و 452 سهما .



Publié le:2017-09-14 18:02:46

  
  
  
  
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