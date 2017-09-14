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Justice

وزير العدل يتابع استعدادات افتتاح السنة القضائية الجديدة 2017/ 2018

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - أشرف بعد ظهر يوم الأربعاء وزير العدل السيد غازي الجريبي على جلسة عمل خصصت لتدارس استعدادات الوزارة لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2017 / 2018 وخاصة فيما يتعلق بالإحداثات الجديدة لعدد من المحاكم على غرار محكمتي الاستئناف بكل من باجة وجندوبة وفرعي المحكمة العقارية بكل من نابل وجندوبة ومحكمة الناحية ببئر علي بن خليفة .

محاكم استئناف جديدة بكل من باجة وجندوبة
وقد حضر الاجتماع كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و السيدة رئيسة مجلس القضاء العدلي و السيد رئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ببنزرت وباجة وجندوبة والوكلاء العامين لديها، إلى جانب عدد من المسؤولين وإطارات الوزارة والمديرين الجهويين للعدل بكل من الكاف وبنزرت ونابل .


فروع جديدة للمحكمة العقارية بكل من نابل وجندوبة
وقد أكد وزير العدل على ضرورة بذل كل الجهود لتوفير كل ممهدات النجاح لانطلاق السنة القضائية الجديدة و العمل على استكمال مراحل تهيئة محاكم الاستئناف الجديدة بكل من باجة وجندوبة وفرعي المحكمة العقارية بكل من جندوبة ونابل حتى يتسنى لها استقبال المتقاضين بهذه الجهات في أحسن الظروف وأقرب الآجال، مثمنا المجهودات الجبارة التي بذلها الإطارات و الأعوان خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في سبيل استكمال مختلف الاستعدادات.

Publié le:2017-09-14 07:32:27

  
  
  
  
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