وزير العدل يتابع استعدادات افتتاح السنة القضائية الجديدة 2017/ 2018

محاكم استئناف جديدة بكل من باجة وجندوبة
وقد حضر الاجتماع كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و السيدة رئيسة مجلس القضاء العدلي و السيد رئيس المحكمة العقارية والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف ببنزرت وباجة وجندوبة والوكلاء العامين لديها، إلى جانب عدد من المسؤولين وإطارات الوزارة والمديرين الجهويين للعدل بكل من الكاف وبنزرت ونابل .
فروع جديدة للمحكمة العقارية بكل من نابل وجندوبة
وقد أكد وزير العدل على ضرورة بذل كل الجهود لتوفير كل ممهدات النجاح لانطلاق السنة القضائية الجديدة و العمل على استكمال مراحل تهيئة محاكم الاستئناف الجديدة بكل من باجة وجندوبة وفرعي المحكمة العقارية بكل من جندوبة ونابل حتى يتسنى لها استقبال المتقاضين بهذه الجهات في أحسن الظروف وأقرب الآجال، مثمنا المجهودات الجبارة التي بذلها الإطارات و الأعوان خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في سبيل استكمال مختلف الاستعدادات.
Publié le:2017-09-14 07:32:27
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..