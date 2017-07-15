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حجز أكثر من 26 ألف علبة حليب رضع منتهية الصلوحية ببن عروس

Samedi 15 Juillet 2017
بــاب نــات - حجزت وحدات الديوانة ببن عروس بالتعاون مع اعوان المراقبة الاقتصادية والجودة بالإدارة الجهوية للتجارة بالجهة، أول أمس الخميس، 26491 علبة من حليب الرضع منتهية الصلوحية بأحد المخازن التابعة لاحدى الشركات الموردة لهذا المنتوج، حسب ما أفاد به،اليوم السبت، والي بن عروس، عبد اللطيف الميساوي.

و أوضح الميساوي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن وحدات الديوانة تمكنت، في إطار عملها الرقابي اليومي، من ضبط الكمية المذكورة بمستودع شركة مختصة في استيراد المواد الصيدلية وشبه الصيدلية تبين بعد المعاينة انها غير صالحة للاستهلاك بعد تجاوز مدة صلاحيتها، وفق تأكيده.
يشار الى أنه تم بالتنسيق مع اعوان المراقبة الاقتصادية والجودة حجز كامل الكمية حجزا فعليا و ستستكمل الاجراءات القانونية بخصوص إتلاف المحجوز بعد استصدار أذون إتلاف في الغرض من قبل السلطة القضائية ذات النظر وتحرير محاضر بحث بشأن المخالفين.



Publié le:2017-07-15 19:14:58

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1 de 1 commentaires pour l'article 145333

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 19h 40m |           
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