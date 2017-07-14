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Politique

الباحث وأستاذ طب العيون رؤوف الرقيق يقدم لرئيس الجمهورية بحوثه العلمية التي توّجت بحصول تونس على براءات اختراع دولية

Vendredi 14 Juillet 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة بقصر قرطاج الباحث وأستاذ طب وجراحة العيون رؤوف الرقيق.
وصرّح رؤوف الرقيق، وفق بلاغ صادر عن دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، أنّه قدّم لرئيس الدولة نتائج البحوث العلمية التي قام بها في السنوات الأخيرة في مجال طب العيون والتي توّجت بحصول تونس على خمس براءات اختراع دولية تمّ تسجيلها لأوّل مرّة بكلّ من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان و دول أوروبية، وتتعلق بأدوية جديدة تنتجها شركة تونسية.

وأضاف الدكتور الرقيق أن هذا الانجاز مثّل نقلة نوعية في مجال صناعة الأدوية بتونسا، حيث أصبحت تروّج أدوية تونسية المنشأ والتصنيع بالأسواق العالمية بما فيها البلدان التي تحتلّ المراكز الأولى في مجال الصناعات الصيدلانية والبحوث الطبية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.






Publié le:2017-07-14 14:44:50

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