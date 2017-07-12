تونس تتسلم رئاسة الدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب وتدعو إلى التصدي الإعلامي للتطرف والإرهاب

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 18:29:21

- دعا وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء بمناسبة تسلم تونس لرئاسة الدورة ال48 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الإعلام العربي إلى مجابهة خطاب التطرف والعنف والإرهاب من خلال خطاب جديد ينشر قيم الإخاء واحترام الاختلاف وقبول الآخر وينهل من قيم المواطنة وحقوق الإنسان.وبيّن مهدي بن غربية ،حسب بلاغ للوزارة، أن البلاد العربية تواجه هجمة غير مسبوقة من أفكار الغلو والتطرف التي رمت بثقلها على المشهد الإعلامي في المنطقة وخارجها بهدف التأثير على عقول ووعي الشباب واختطاف إرادته ونشر اليأس في نفوس الناشئة.وشدد في هذا الجانب على أن الإعلام العربي مدعوّ إلى أن يضطلع بدوره من خلال نشر الخطاب الديني المعتدل وقيم التسامح والتعايش السلمي وأن يكون رافدا للدولة وللمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب والتصدي له لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة العربية .وأكد الوزير التزام تونس مع أشقائها العرب وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة بوضع وتنفيذ البرامج والإستراتيجيات الكفيلة بالتصدي لهذه الظواهر المتشددة عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى استعدادها لتقاسم تجربتها معهم في هذا المجال.واشار الى أن تونس عاقدة العزم على أن تكون فترة رئاستها للدورة الـ48 لمجلس وزراء الإعلام العرب زاخرة بمزيد تفعيل دور الإعلام العربي في محيطه الإقليمي والدولي خدمة للقضايا العربية ودفاعا عن القضية الفلسطينية حتى يستردّ الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.ونوه الوزير بما سجله قطاع الإعلام العربي من تطور هام خلال السنوات الأخيرة مؤكدا في الآن نفسه أن دور الإعلام في إنجاح الخطط والبرامج التنموية يعتبر حاسما إضافة إلى دوره الأساسي في دفع الوعي لدى المجتمع وتحسيس صانعي القرار بأهمية أهداف التنمية المستدامة كمسار حتمي للخروج من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وانعكاساتها على الاستقرار السياسي والسلم والتوافق المجتمعي.وأكد مهدي بن غربية في كلمته إيمان تونس الراسخ بأهمية ومحورية دور الإعلام الحر والنزيه في النهوض بالمجتمع كونه شريكا حقيقيا في تحقيق النماء والرقي للشعوب، قائلا أن " دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 رفع جميع أشكال الرقابة والقيود على حرية الرأي والتعبير والإعلام، وهو ما نعتبره مكسبا وطنيا لا رجوع فيه و دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات".يذكر ان لقاء جمع اليوم رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي بمهدي بن غربية ضمن زيارة قام بها وزراء الاعلام العرب في اطار مشاركتهم في الدورة 48 لمجلس وزراء الاعلام الرب بالقاهرة وقد افادت الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول عددًا من القضايا العربية والدولية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف واستخدام بعض وسائل الإعلام في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية.