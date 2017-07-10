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Justice

منير بن صالحة : مُنوبي علي القريري عاد الى الاقامة الجبرية رغم اطلاق سراحه

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - بعد أن كان المحامي منير بن صالحة قد أكد انه تم إطلاق سراح موكله علي القريري الذي كان تم إلقاء القبض عليه و وضعه تحت الإقامة الجبرية من طرف الجكومة.

نشر مساء الاثنين تديونة على صفحته الرسمي بالفايسبوك مفادها أن ثلاث سيارات حولت وجهة منوبه عنوة واخذته الى وجهة غير معلومة مؤكدا ان منوبه عاد الى الاقامة الجبرية.


من ناحية أخرى أكّد بن صالحة في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الإثنين 10 جويلية 2017 أنّه لم تصدر في حق موكّله أي بطاقة ايداع بالسجن، معتبرا أنّ العملية تهدف الى إعادة موكله الى الاقامة الجبرية وفق تعبيره.

وتمّ القاء القبض على رجل الأعمال علي القريري في 24 ماي الماضي. ويشتبه في تورطه بجرائم متعلقة بتهريب الحديد والمساس بالنظام العام، كما وتعلقت به قضايا فساد أخرى.




Publié le:2017-07-10 23:09:27

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