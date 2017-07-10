منير بن صالحة : مُنوبي علي القريري عاد الى الاقامة الجبرية رغم اطلاق سراحه

نشر مساء الاثنين تديونة على صفحته الرسمي بالفايسبوك مفادها أن ثلاث سيارات حولت وجهة منوبه عنوة واخذته الى وجهة غير معلومة مؤكدا ان منوبه عاد الى الاقامة الجبرية.
من ناحية أخرى أكّد بن صالحة في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الإثنين 10 جويلية 2017 أنّه لم تصدر في حق موكّله أي بطاقة ايداع بالسجن، معتبرا أنّ العملية تهدف الى إعادة موكله الى الاقامة الجبرية وفق تعبيره.
وتمّ القاء القبض على رجل الأعمال علي القريري في 24 ماي الماضي. ويشتبه في تورطه بجرائم متعلقة بتهريب الحديد والمساس بالنظام العام، كما وتعلقت به قضايا فساد أخرى.
Publié le:2017-07-10 23:09:27
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: فتح تحقيق ضد الناطق السابق بوزارة الداخلية ونقابيين أمنيين وصحفيين