توقيع اتفاق بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الشؤون الدينية غدا الثلاثاء

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 07:09:07

- أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه ستوقع الثلاثاء اتفاقية عمل مشترك بينها وبين وزارة الشؤون الدينية لتطوير مكافحة الفساد على مستوى الادارة التكوين والتوعية والتحسيس .وأوضح بلاغ للهيئة أن الاتفاقية تهدف بالخصوص الى تطوير وسائل وأساليب التوقي والبحث والتقصي عن شبهات الفساد والرشوة وتعزيز النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في مجال المعاملات الادرية وتنظيم التظاهرات والحملات التحسيسية والتوعية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز انفتاح الهياكل الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الدينية علىأنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إرساء مبادئ توجيهية لمنع الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق بين طرفي الاتفاقية وإعداد برنامج تكوين ثنائي لتنمية قدرات ومهارات الإطارات والأعوان في مجال مكافحة الفساد.ووضعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برنامجا لتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجال مكافحة الفساد مع عديد الوزارات والهيئات العمومية.