البريد يشرع في ترويج بطاقة دفع دولية جديدة « e-Dinar Travel »

Vendredi 07 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 10:22:54

- في إطار المساهمة في تطوير وتنويع خدماته، خاصة الرقمية منها، شرع البريد التونسي منذ بداية شهر جويلية 2017 في ترويج بطاقة دوليـة جـــديدة مـسـبقـة الـدفع « e-Dinar Travel ».البطاقة الدفع الدولية الجديدة« e-Dinar Travel» ، هي بطاقة ذكية ومسبقة الدفع، تخول لحامليها من التمتع "بالإحاطة عند السفر إلى الخارج" لمدة سنة للمكتتب ولأفراد عائلته ( القرين والأطفال في الكفالة).ومن خصائص بطاقة « e-Dinar Travel » أنها سهلة الاستعمال و مؤمنة، تمكن حاملها من خلاص المشتريات بالخارج عبر الآلات الطرفية « TPE » لدى التجار باستعمال الرقم السري المتكون من 04 أرقام وسحب الأموال من الموزعات الآلية للأوراق المالية DAB وكذلك سحب الأموال بشبابيك المؤسسات المالية المجهزة بالآلات الطرفية « TPE » بالإضافة إلى الحجز للإقامة بالنزل بالخارج والتمتع بعديد الخدمات المتعلقة بالإقامة عن بعد عبر الأنترنات.