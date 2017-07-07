البريد يشرع في ترويج بطاقة دفع دولية جديدة « e-Dinar Travel »

البطاقة الدفع الدولية الجديدة« e-Dinar Travel» ، هي بطاقة ذكية ومسبقة الدفع، تخول لحامليها من التمتع "بالإحاطة عند السفر إلى الخارج" لمدة سنة للمكتتب ولأفراد عائلته ( القرين والأطفال في الكفالة).
ومن خصائص بطاقة « e-Dinar Travel » أنها سهلة الاستعمال و مؤمنة، تمكن حاملها من خلاص المشتريات بالخارج عبر الآلات الطرفية « TPE » لدى التجار باستعمال الرقم السري المتكون من 04 أرقام وسحب الأموال من الموزعات الآلية للأوراق المالية DAB وكذلك سحب الأموال بشبابيك المؤسسات المالية المجهزة بالآلات الطرفية « TPE » بالإضافة إلى الحجز للإقامة بالنزل بالخارج والتمتع بعديد الخدمات المتعلقة بالإقامة عن بعد عبر الأنترنات.
Publié le:2017-07-07 10:22:54
Par:zama9tel (Tunisia )
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