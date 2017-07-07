Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ahbabina Ya Eyn  
Economie

البريد يشرع في ترويج بطاقة دفع دولية جديدة « e-Dinar Travel »

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - في إطار المساهمة في تطوير وتنويع خدماته، خاصة الرقمية منها، شرع البريد التونسي منذ بداية شهر جويلية 2017 في ترويج بطاقة دوليـة جـــديدة مـسـبقـة الـدفع « e-Dinar Travel ».

البطاقة الدفع الدولية الجديدة« e-Dinar Travel» ، هي بطاقة ذكية ومسبقة الدفع، تخول لحامليها من التمتع "بالإحاطة عند السفر إلى الخارج" لمدة سنة للمكتتب ولأفراد عائلته ( القرين والأطفال في الكفالة).

ومن خصائص بطاقة « e-Dinar Travel » أنها سهلة الاستعمال و مؤمنة، تمكن حاملها من خلاص المشتريات بالخارج عبر الآلات الطرفية « TPE » لدى التجار باستعمال الرقم السري المتكون من 04 أرقام وسحب الأموال من الموزعات الآلية للأوراق المالية DAB وكذلك سحب الأموال بشبابيك المؤسسات المالية المجهزة بالآلات الطرفية « TPE » بالإضافة إلى الحجز للإقامة بالنزل بالخارج والتمتع بعديد الخدمات المتعلقة بالإقامة عن بعد عبر الأنترنات.




Publié le:2017-07-07 10:22:54

cadre-3bfc687a3030ceb3f9813bac891ac01a-2017-07-07 10:22:54
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144996



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12597,1

  • (05 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77999 DT        1$ =2,46251 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05 juil)   1081,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144996 1456|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires