كونكت: الدعوة إلى إلغاء عرض ميشال بوجناح تمس بصورة تونس و تعيق مناخ الاستثمار والشراكة

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 22:39:49

- بين المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس بخصوص مطالبة بعض المسؤولين النقابيين بإلغاء عرض ميشال بوجناح المبرمج في إطار الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، أن مثل هذه المواقف من شأنها أن تضر بصورة تونس وتؤثر على وضوح الرؤية لدى المستثمرين و الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والأجانب.كما أنها تعيق خلق مناخ ملائم للاستثمار والشراكة وإعادة إنعاش القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني وخاصة القطاع السياحي وفق نص البلاغ .ونبه المكتب التنفيذي لـ"كونكت" في البلاغ ذاته، "إلى خطورة تدخل بعض المنظمات المهنية في مجالات تتجاوز الأهداف و المهام التي أسست من اجلها والمحددة طبقا للقوانين المعمول بها"، معتبرا أن تنظيم مثل هذه العروض في تونس يعكس مدى انفتاحها على كل الحضارات و احترامها لكل الحقوق المدنية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين دون التخلي عن التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة و في مقدمتها القضية الفلسطينية.ودعا الحكومة و المنظمات المهنية و مكونات المجتمع المدني إلى التركيز على كسب الرهانات الحقيقية التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة و في مقدمتها التحديات الاقتصادية و الاجتماعية ,و آليات إنعاش الاقتصاد الوطني و دعم القطاعات التي تمر بصعوبات و دفع نسق التنمية الجهوية و التشغيل .