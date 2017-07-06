كونكت: الدعوة إلى إلغاء عرض ميشال بوجناح تمس بصورة تونس و تعيق مناخ الاستثمار والشراكة

كما أنها تعيق خلق مناخ ملائم للاستثمار والشراكة وإعادة إنعاش القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني وخاصة القطاع السياحي وفق نص البلاغ .
ونبه المكتب التنفيذي لـ"كونكت" في البلاغ ذاته، "إلى خطورة تدخل بعض المنظمات المهنية في مجالات تتجاوز الأهداف و المهام التي أسست من اجلها والمحددة طبقا للقوانين المعمول بها"، معتبرا أن تنظيم مثل هذه العروض في تونس يعكس مدى انفتاحها على كل الحضارات و احترامها لكل الحقوق المدنية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين دون التخلي عن التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة و في مقدمتها القضية الفلسطينية.
ودعا الحكومة و المنظمات المهنية و مكونات المجتمع المدني إلى التركيز على كسب الرهانات الحقيقية التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة و في مقدمتها التحديات الاقتصادية و الاجتماعية ,و آليات إنعاش الاقتصاد الوطني و دعم القطاعات التي تمر بصعوبات و دفع نسق التنمية الجهوية و التشغيل .
Publié le:2017-07-06 22:39:49
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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