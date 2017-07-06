تأخير النظر في قضيّة برهان بسيس

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 21:23:18

- أخّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضيّة برهان بسيس إلى أجل بعد العطلة القضائية بطلب من دفاعه .يذكر ان برهان بسيس صدرت في شانه بطاقة ايداع بالسجن في أواخر شهر ماي 2013 وفقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية المتعلّق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب وذلك فيما يتعلق بما يعرف بقضية شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية “صوتيتال”وفي 12 جوان 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الافراج بضمان مالي عن برهان بسيس والرجوع في بطاقة الايداع التي أصدرتها قبل أسبوعين في حقه وكل من أسامة الرمضاني وزير تكنولوجيات الاتصال في النظام السابق و علي الغضباني مسؤول سابق بشركة صوتيتال