مدينة الحمامات تستضيف الاحتفالات باليوم الاولمبي 2017 الاحد القادم

Mardi 04 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 16:07:09

- تحتضن مدينة الحمامات يوم الاحد القادم الاحتفال باليـوم الأولـمبي الذي تنظمه اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تحت شعار "النهوض بالرياضات الشاطئية والـمائية وتكريس حبّ الحياة في محيط سليم".وسيتم في هذا الاطار تنظيم عدة انشطة رياضية في اختصاصات مختلفة وذلك بمشاركة حوالي 1000 مشارك ومشاركة ينتمون لمنظمة المصائف والجولات والجامعات الرياضية والجمعيات المدنية والرياضية بمدينة الحمامات وبعض المدن المجاورة الى جانب عدد من الوجوه البارزة في المجال الرياضي من رياضيين متالّقين وأبطال وشّخصيات رياضية.وستكون ضربة البداية برفع العلمين الوطني والاولمبي وانطلاق "المسار الاولمبي" وستشهد المنافسات مسابقات في التجديف والكانوي كاياك والاشرعة الى جانب مباريات في كرة اليد الشاطئية وكرة الطائرة الشـاطئية وكـرة الـسـرعة وعروض في الـرماية والـكاراتي والـتايكوندو والوشو كونغ فـو.وبالتوازي مع ذلك ستؤمّن الوكالة الوطنية لحماية المحيط ورشة للتوعية والتحسيس من اجل بيئة نظيفة الى جانب تنظيم معرض وثائقي واخر تحسيسي لحث الشباب على الاهتمام بالبيئة.كما ستنظم الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات أنشطة تحت شعار "يوم أولمبي بدون نفايات" .وسيتم تركيز ورشة للتّوعية والتّحسيس بالقيم والثقافة الاولمبية تتخلّلها مسابقة ثقافية تؤمّنها الأكاديمية الوطنية الاولمبية .ر/إص