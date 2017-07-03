رئيس الجمهورية الباجي يستقبل رئيس المنظمة العالمية للحركة الكشفية

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 13:10:21

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 03 جويلية 2017 بقصر قرطاج، القائد جواو أرماندو"João Armando"، رئيس المنظمة العالمية للحركة الكشفية، والقائدة نيكولا قرنشتاد "Nicola Grinstead"، رئيسة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، والقائد عاطف عبد المجيد، مدير الإقليم العربي للمُنظمة الكشفية العالمية، الذين يؤدون زيارة إلى تونس من 01 إلى 03 جويلية الجاري.وقدّم وفد الحركة الكشفية العالمية لرئيس الجمهورية بسطة عن برنامج نشاط الوفد خلال زيارته إلى تونس، وأكّد أنّ الزيارة المشتركة لكلّ من رئيس المنظمة العالمية للحركة الكشفية ورئيسة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم لهاتين المنظمتين وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي تكنّانه لتونس وحرصهما على دعم تجربتها الديمقراطية الناشئة ومزيد دعم النشاط الكشفي في بلادنا.وعبّر القائد جواو أرماندو عن شكره وتقديره للدعم الهام والمساندة المتواصلة الذي تتلقاه الحركة الكشفية من قبل الدولة التونسية، وأكّد، في هذا السياق، أنّه سيتمّ التعريف على أوسع نطاق بنشاط الكشافة التونسية لدى أكثر من 50 مليون منخرط في الشبكة الكشفية العالمية.من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية تقديره الكبير للدور الإيجابي الذي لعبته الكشافة التونسية قبل الاستقلال وبعده في تأطير الشباب التونسي وفي تربية الناشئة وتنمية المجتمع وأعرب عن دعمه وتشجيعه للعمل الكشفي في تونس وفي المنطقة العربية وفي العالم لا سيما في ضوء التحديات الكبيرة التي يعيشها عالمنا اليوم.وعبّر رئيس الدولة عن شكره لاهتمام هاتين المنظمتين العريقتين بتونس واعتبر أنّ هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في تشجيع العمل الكشفي وإعطاء دفع كبير للكشافة التونسية لمواصلة الاضطلاع برسالتها النبيلة في تأطير الشباب وخلق ظروف عمل إيجابية للجميع.حضر اللقاء، القائد العام للكشافة التونسية وحيد العياري.