إيقاف 32 مفتشا عنهم إثر حملة أمنية واسعة في منزل بورقيبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 12:07:40

- تمكنت المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت خلال حملة أمنية واسعة، نفذتها نهاية الأسبوع المنقضي بكافة المناطق الراجعة لها بالنظر، من القبض على 32 من المفتش عنهم في قضايا مختلفة لفائدة الجهات الامنية والقضائية والسجنية ، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر أن الحملة مكنت من إماطة اللثام عن عدد من القضايا الخطيرة، على غرار القبض على عصابة اختصت في بيع وترويج المواد المخدرة، وحجز ما يعادل 100 قرص مخدر نوع "سوبيتاكس"، والكشف عن محل معد للبغاء السري مع إيقاف صاحب المحل وشخصين آخرين، إلى جانب القبض على شخص بصدد محاولة سرقة سيارة فارهة، على حد قوله.وأضاف ان الحملة افضت ايضا الى إلى تحرير 100 محضر مروري، و 40 مخالفة مرورية وحجز 70 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية او تأمين، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة البلدية و الهياكل الرقابية التجارية والصحية شاركت في الحملة، وتمكنت من تحرير 20 مخالفة صحية وحجز عدد هام من آلات الوزن الغير موسمة، وحجز 5000 كيس بلاستيكي من اللون الاسود، وتحرير 8 مخالفات بيع وذبح للدجاج الحي .طارق/يسر