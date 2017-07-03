Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Qoolooloh  
Régions

إيقاف 32 مفتشا عنهم إثر حملة أمنية واسعة في منزل بورقيبة

Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكنت المصالح الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت خلال حملة أمنية واسعة، نفذتها نهاية الأسبوع المنقضي بكافة المناطق الراجعة لها بالنظر، من القبض على 32 من المفتش عنهم في قضايا مختلفة لفائدة الجهات الامنية والقضائية والسجنية ، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر أن الحملة مكنت من إماطة اللثام عن عدد من القضايا الخطيرة، على غرار القبض على عصابة اختصت في بيع وترويج المواد المخدرة، وحجز ما يعادل 100 قرص مخدر نوع "سوبيتاكس"، والكشف عن محل معد للبغاء السري مع إيقاف صاحب المحل وشخصين آخرين، إلى جانب القبض على شخص بصدد محاولة سرقة سيارة فارهة، على حد قوله.

وأضاف ان الحملة افضت ايضا الى إلى تحرير 100 محضر مروري، و 40 مخالفة مرورية وحجز 70 دراجة نارية دون وثائق ثبوتية او تأمين، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة البلدية و الهياكل الرقابية التجارية والصحية شاركت في الحملة، وتمكنت من تحرير 20 مخالفة صحية وحجز عدد هام من آلات الوزن الغير موسمة، وحجز 5000 كيس بلاستيكي من اللون الاسود، وتحرير 8 مخالفات بيع وذبح للدجاج الحي .
طارق/يسر



Publié le:2017-07-03 12:07:40

cadre-8dfa0567856bb27caa0637b9e9fe9a04-2017-07-03 12:07:40
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144806



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12573,9

  • (29 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77398 DT        1$ =2,46216 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juin)   227,5 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144806 493|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires