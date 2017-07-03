موكب رفع العلم في ساحة القصبة بمناسبة الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني

وحضر هذا الموكب ثلة من سامي اطارات وزارة الدفاع من العسكريين والمدنيين للوزارة الى جانب ممثلين عن السلطات المدنية.
يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان اشرف يوم الجمعة المنقضي على احتفال بمناسبة عيد الجيش الوطني، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، القى خلاله الأمر اليومي للقوات المسلحة كما حضر استعراضا عسكريا قدمته تشكيلات من الجيوش الثلاثة وتلامذة المدارس العسكرية الى جانب تدشينه لمدرسة الإستخبارات والأمن العسكري بالقاعدة العسكرية بالعوينة منى
Publié le:2017-07-03 11:36:19
Par:sarih (Tunisia ) Par Mobile
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