موكب رفع العلم في ساحة القصبة بمناسبة الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 11:36:19

- بمناسبة الذكرى 61 لانبعاث الجيش التونسي انتظم صباح اليوم الاثنين بساحة القصبة بالعاصمة موكب عسكري باشراف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني تم خلاله رفع العلم رمز سيادة البلاد واستقلالها .وحضر هذا الموكب ثلة من سامي اطارات وزارة الدفاع من العسكريين والمدنيين للوزارة الى جانب ممثلين عن السلطات المدنية.يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان اشرف يوم الجمعة المنقضي على احتفال بمناسبة عيد الجيش الوطني، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، القى خلاله الأمر اليومي للقوات المسلحة كما حضر استعراضا عسكريا قدمته تشكيلات من الجيوش الثلاثة وتلامذة المدارس العسكرية الى جانب تدشينه لمدرسة الإستخبارات والأمن العسكري بالقاعدة العسكرية بالعوينة منى