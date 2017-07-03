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Politique

موكب رفع العلم في ساحة القصبة بمناسبة الذكرى 61 لانبعاث الجيش الوطني

Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات - بمناسبة الذكرى 61 لانبعاث الجيش التونسي انتظم صباح اليوم الاثنين بساحة القصبة بالعاصمة موكب عسكري باشراف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني تم خلاله رفع العلم رمز سيادة البلاد واستقلالها .
وحضر هذا الموكب ثلة من سامي اطارات وزارة الدفاع من العسكريين والمدنيين للوزارة الى جانب ممثلين عن السلطات المدنية.

يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان اشرف يوم الجمعة المنقضي على احتفال بمناسبة عيد الجيش الوطني، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، القى خلاله الأمر اليومي للقوات المسلحة كما حضر استعراضا عسكريا قدمته تشكيلات من الجيوش الثلاثة وتلامذة المدارس العسكرية الى جانب تدشينه لمدرسة الإستخبارات والأمن العسكري بالقاعدة العسكرية بالعوينة منى








Publié le:2017-07-03 11:36:19

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