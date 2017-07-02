الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتعهد بتتبع المتورطين في اختلاس الكهرباء قضائيا

واضافت، الشركة، في بلاغ، نشر بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ان عددا من مواطني جهة العليوات التابعة الى معتمدية جلمة بسيدي بوزيد عمدوا الى حفر 9 آبار عشوائية غير مرخص لها وربطها بشكل غير قانوني بشبكة الكهرباء ،ممّا كبّد الشركة خسائر مالية كبيرة جراء احتراق المحول المزود للمنطقة المذكورة والاضطرار الى تغييره في اكثر من 3 مناسبات نتيجة للاستهلاك المفرط للكهرباء.
وأوضحت ، انه تبعا لتلك التجاوزات المتكررة التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها، قامت الشركة بقطع الكهرباء عن منطقة العليوات وإعلام كافة السلط المحلية والجهوية بذلك والتقدم بقضية في الغرض ضد كل من ثبت اعتداءه على الشبكة واستغلاله للكهرباء بصفة غير قانونية وفق نص البيان .
Publié le:2017-07-02 12:12:44
Par:amor2 (Switzerland )
Sur:توقيف كاتب سعودي بسبب مقال يشبه الملك سلمان بـ ''الله'' عز وجل