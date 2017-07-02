الشركة التونسية للكهرباء والغاز تتعهد بتتبع المتورطين في اختلاس الكهرباء قضائيا

Dimanche 02 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 12:12:44

- أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ،العزم على التصدى لظاهرة اختلاس الكهرباء واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمجابهة هذه الظاهرة التي تضر مباشرة بالتوازنات المالية للشركة.واضافت، الشركة، في بلاغ، نشر بصفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ان عددا من مواطني جهة العليوات التابعة الى معتمدية جلمة بسيدي بوزيد عمدوا الى حفر 9 آبار عشوائية غير مرخص لها وربطها بشكل غير قانوني بشبكة الكهرباء ،ممّا كبّد الشركة خسائر مالية كبيرة جراء احتراق المحول المزود للمنطقة المذكورة والاضطرار الى تغييره في اكثر من 3 مناسبات نتيجة للاستهلاك المفرط للكهرباء.وأوضحت ، انه تبعا لتلك التجاوزات المتكررة التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها، قامت الشركة بقطع الكهرباء عن منطقة العليوات وإعلام كافة السلط المحلية والجهوية بذلك والتقدم بقضية في الغرض ضد كل من ثبت اعتداءه على الشبكة واستغلاله للكهرباء بصفة غير قانونية وفق نص البيان .