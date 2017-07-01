وزيرة الشباب و الرياضة ''الكشافة لعبت دورا هاما في حركة التحرير الوطني وفي بناء الدولة الحديثة''

وحضرحفل الاستقبال بالخصوص وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني والامين العام للمنظمة الكشفية العربية عاطف عبد المجيد والقائد العام للكشافة التونسية وحيد العبيدي.
وتم بالمناسبة توسيم ضيوف تونس بأوسمة الإستحقاق الكشفي.
وابرزت وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالمناسبة الدور الهام الذي طالما اضطلعت به المنظمة الوطنية للكشافة التونسية في حركة التحرير الوطني وفي بناء الدولة الحديثة وكذلك اسهام الكشفية في مسار الإنتقال الديمقراطي و تربية الناشئة على المشاركة في الشأن العام .
واشارت الى ما يربط وزارة شؤون الشباب والرياضة مع المنظمة الكشفية من برامج شراكة واتفاقيات تتمحور حول تكوين و مرافقة أجيال الغد.
Publié le:2017-07-01 15:05:47
Par:ibnbathouta (France ) Par Mobile
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