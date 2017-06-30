إقرار برنامج تفكيك الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز الفسفوجيبس بقابس

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 18:53:14

- ضبط مجلس وزاري مضيّق أشرف عليه رئيس الحكومة، يوسف الشّاهد، وتناول موضوع التخلص من التلوث البحري الناجم عن سكب مادة الفسفوجيبس في البحر بقابس، رزنامة لمختلف المراحل التي يتم مع استكمالها التوقف نهائيا عن سكب الفسفوجيبس في البحر وإعادة تأهيل المصب الحالي بشط السلام، وفق ما اورده بلاغ لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الجمعة.وقد تم التاكيد خلال المجلس الوزاري المضيق، المنعقد، امس الخميس، على التزام حكومة الوحدة الوطنية يإيقاف سكب الفسفوجيبس في البحر عبر تبني خيار التخلي وتفكيك الوحدات الملوثة المرتبطة بإفراز الفوسفوجيبس وإحداث وحدات صناعيّة جديدة تحترم المعايير الوطنية والدوليّة في السلامة البيئية وذلك داخل حدود ولاية قابس في موقع يتم تحديده بناء على معطيات تراعي الابتعاد عن التجمعات السكنية وتفادي أي مساس بالمائدة المائية مع احترام كافة المقتضيات البيئية وتحري وجود طبقات جيولوجية عازلة ومراعاة القبول المجتمعي للمشروع.وتهم هذه المراحل إجراء الدراسات الجيولوجية والاجتماعية لمختلف المواقع الممكنة اعتمادا على مقاربة تشاركية وذلك لفترة ستة اشهر، تنطلق فورا لتنتهي في 31 ديسمبر 2017 فيما سيستغرق انجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود الإنجاز، سنتين.وتصل، حسب الرزنامة التي حددها المجلس الوزاري المضيق، فترة انجاز وحدة الإنتاج الأولى ودخولها حيز الاستغلال بما يسمح بالوقف التدريجي لسكب الفسفوجيبس في البحر الى سنتين وهي نفس الفترة (اي سنتين) التي خصصت لانجاز وحدة الإنتاج الثانية ودخولها حيز الاستغلال بما يسمح بوقف سكب ما يقابلها من مادة الفسفوجيبس في البحر.كما سيستغرق انجاز ما تبقى من وحدات الإنتاج الجديدة، سنتين.وأضاف بلاغ الوزارة، أنّ الحكومة أقرّت في سبيل إنجاز هذا المشروع الوطني، تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية تجاه المنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس مع تهيئة منطقة صناعية قريبة من الموقع الذي سيقع اختياره، موجهة بالخصوص لصناعات تثمين وتحويل الفسفوجيبس.ووقع، أيضا، إقرار إحداث لجنة قيادة وطنية صلب رئاسة الحكومة تضم كافة الأطراف المتدخلة وذلك للتوجيه والمتابعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الانجاز واحترام الآجال المقررة.وأكدت حكومة الوحدة الوطنية في السياق ذاته، أنّها تراهن على تعاون كل الأطراف من أحزاب ومنظمات وطنية وفعاليات المجتمع المدني ومواطني ولاية قابس للانخراط في هذا البرنامج الوطني قصد التخلص من التلوث البيئي بولاية قابس.