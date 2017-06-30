تطاوين: وفاة طفل غرقا في صهريج فلاحي بغمراسن

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات - توفي ظهر امس الخميس، طفل يبلغ من العمر حوالي 14 عاما، غرقا في صهريج (جابية) تزود المنطقة السقوية العمومية "كحيل" من معتمدية غمراسن التابعة لولاية تطاوين، بمياه الري، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية المقدم مبروك السعفي لمراسل (وات) بالجهة.

واوضح المصدر ذاته ان "الطفل قام مع اثنين من اصدقائه بالسباحة في الصهريج، البالغ عمقه قرابة 4 امتار وشعاعه 20 مترا، هربا من شدة الحر"، واضاف انه "غرق في غفلة من مرافقيه، وغياب المراقبة والحماية".

تجدر الاشارة الى ان المسبح البلدي بتطاوين مغلق للموسم الثاني على التوالي لاجراء اشغال صيانة به.

هدية/باشا







Publié le:2017-06-30 10:19:06

