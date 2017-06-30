الشاهد يفتتح الدورة 51 لمعرض صفاقس الدولي الأربعاء القادم

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 08:06:04

- يفتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأربعاء القادم، الدورة 51 لمعرض صفاقس الدولي التي ستقام هذه السنة من 4 إلى 18 جويلية القادم تحت إشراف رئيس الجمهورية وفق ما تم الإعلان عنه في ندوة صحفية عقدتها هيئة المعرض مساء اليوم الخميس.وقال رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي عبد اللطيف الزياني إن زيارة رئيس الحكومة للمعرض لن تكون شكلية وبروتوكولية وستكون مناسبة لتبليغ انتظارات الجهة ومشاغل القطاعات الاقتصادية والحرفية فيها، مؤكدا أنه يوجد تفاعل إيجابي بين جمعية معرض صفاقس الدولي ورئاسة الحكومة بشأن الاستحقاقات التنموية للجهة.كما أفاد الزياني أن الدورة 51 للمعرض ستعرف مشاركة 276 عارضا ينشطون في قطاعات تنموية واقتصادية مختلفة منهم 35 عارضا من الحرفيين الشبان الناشطين بقطاع الصناعات التقليدية.كما ستعرف زيادة في عدد العارضين مقارنة مع الدورة الفارطة بنسبة 13.5 بالمائة ونسبة تجديد تقدر بحوالي 21 بالمائة.واعترف الزياني في رده على أسئلة الصحفيين بالصعوبات المالية التي تعرفها الجمعية بسبب النقص في عدد العارضين المشاركين في الصالونات المختصة وعددها حوالي 8 صالونات وذلك بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حسب تعبيره.وتشمل المعروضات قطاعات مختلفة مثل الموبيليا والديكور والآلات الكهرومنزلية والإعلامية والمكتبية والاتصالات والطاقات المتجددة والسياحة والملابس الجاهزة والجلود والأحذية والمواد المنزلية والصناعات الغذائية والخزف التقليدية.وجدد عدد من الصحفيين والإعلاميين انتقاداتهم لما يعتبرونه انتفاء الصبغة الدولية عن المعرض في ظل احتجاب المشاركات الدولية في السنوات الماضية. كما انتقدوا الرتابة التي يعرفها المعرض واجتراره لما يقدمه من معروضات التي لا تستجيب لمواصفات التجديد ودفع الإنتاج الوطني وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الجهوية.مسك