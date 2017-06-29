تأجيل توزيع دليل التوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية بكالوريا 2017 الى يوم الاثنين 3 جويلية القادم

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 16:31:42

- تم تأجيل موعد توزيع دليل التوجيه الجامعي وكلمات العبور على الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2017 إلى غاية يوم الاثنين 3 جويلية 2017، وذلك من معاهدهم الأصلية، ومن مراكز الامتحانات بالنسبة للناجحين المترشحين بصفة فردية، وفق ما جاء في بلاغ مشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس.وأوضح البلاغ أن تغيير تاريخ موعد توزيع دليل التوجيه الجامعي وكلمات العبور على الناجحين في الدورة الرئيسية بكالوريا 2017، جاء تبعا لتأجيل دورة المراقبة من امتحان الباكالوريا 2017 إلى الفترة المحددة من 28 جوان إلى 1 جويلية 2017.