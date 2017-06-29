Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

تأجيل توزيع دليل التوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية بكالوريا 2017 الى يوم الاثنين 3 جويلية القادم

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - تم تأجيل موعد توزيع دليل التوجيه الجامعي وكلمات العبور على الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2017 إلى غاية يوم الاثنين 3 جويلية 2017، وذلك من معاهدهم الأصلية، ومن مراكز الامتحانات بالنسبة للناجحين المترشحين بصفة فردية، وفق ما جاء في بلاغ مشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس.

وأوضح البلاغ أن تغيير تاريخ موعد توزيع دليل التوجيه الجامعي وكلمات العبور على الناجحين في الدورة الرئيسية بكالوريا 2017، جاء تبعا لتأجيل دورة المراقبة من امتحان الباكالوريا 2017 إلى الفترة المحددة من 28 جوان إلى 1 جويلية 2017.



Publié le:2017-06-29 16:31:42

cadre-21092af602f347b88d171700ecb2a6fd-2017-06-29 16:31:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144658



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12567,4

  • (23 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77091 DT        1$ =2,46249 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juin)   332,7 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144658 859|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires