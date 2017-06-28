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Politique

اتّهمها بالتطبيع مع الأنشطة الاباحية : عبد الوهاب الهاني يطالب باقالة ماجدولين الشارني ''فورا''

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - طالب عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني باقالة فورية لوزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بسبب ما اسماه “”تطبيعها مع الاتشطة الاباحية المحرمة قانونيا واخلاقيا “.

واعتبر الهاني في تدوينة نشرها يوم الثلاثاء 27 جوان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاحتماعي فايسبوك استقبال الوزيرة ” منتج افلام اباحية” محل نظر القصاء الاوروبي بسبب نشاطات غير مشروعة اهانة خطيرة لدستور الدولة ولهوية الشعب ولوظائف الوزيرة ولمؤسسات الجمهورية.

وذكر أن الرياضة تقوم على مبدإ ” العقل السليم في الجسم السليم” و”معايير المنافسة النزيهة” و”الأخلاق الرياضية “.

كما دعا الخبير الاممي الرئاسات الثلاث الى اتخاذ الاجراءات العاجلة ازاء الوزيرة لحماية الناشئة وحفظ الشباب من سموم ما اسماه بالشبكات الاجرامية الاباحية.


يشار الى ان ماجدولين الشارني استقبلت مؤخرا بمقر الوزارة مصحوبة بكاتب الدولة للرياضة عماد الجبري رئيس “الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة” فيليب جودا ، صاحب الجنسية التشيكية والذي قام بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ببريطانيا تحت مسمى ” WORLD MINIFOOTBALL LIMITED” للتغطية على أنشطته المشبوهة في مجال الدعارة باعتبار أنه يمتلك قنوات إباحية.

واسس فيليب جودا الشركة واستغل رياضة كرة القدم المصغرة لغزو العالم وتأسيس اتحادات ومواصلة نشاطه في الدعارة وتبييض الأموال تحت غطاء الرياضة وهو ما تفطنت له السلطات البريطانية التي قامت بإغلاق الشركة في 3 جانفي 2017 ليحول وجهته نحو بلده الأم التشيك أين أعاد بعث الشركة من جديد ببراغ.

ووفق الوثائق التي تحصل عليها “الشارع المغاربي” فإن رئيس الاتحاد الدولي “الوهمي” ينشط في ميدان الدعارة ويمتلك قنوات ومواقع إباحية وفق ما جاء في إرساليات تعود إلى الكندي عضو الاتحاد ” christian prevost“.

Publié le:2017-06-28 11:02:17

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1 de 1 commentaires pour l'article 144598

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juin 2017 à 11h 21m |           
خبر مقرف ويلقي بهيبة الدولة على الأرض كان على الوزيرة أن تستقبله في مسكنها لا في مؤسسات الدولة ورئيس الحكومة هو من يتحمل المسؤولية لهذه الفضيحة باستقبال العناصر الاجرامية المطلوبة للعدالة



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