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Politique

الإحتفاظ بـ 16 شخصا على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة حرق الأمنيين بمعتمدية بئر الحفي بسيدي بوزيد

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت، بأنه تم الاحتفاظ بـ 16 مشتبها به على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة حرق الأمنيين بمعتمديّة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد...

وكانت الداخلية قد أفادت أمس بأنّ "أعمال عنف استهدفت أمنيين ليلة الخميس، بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، على إثر الخلاف الذي نشب بين عدد من متساكني المنطقة بالسوق الأسبوعية ونتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين مستوى الظهر من قبل شاب آخر.



وأوضحت أنّ هذه الأعمال أسفرت عن تعرّض أربعة أعوان، أثناء مباشرتهم لمهامهم، لحروق في أماكن مختلفة بأجسادهم، جرّاء رمي القوارير الحارقة "مولوتوف" على السيارات الأمنية"، مؤكدة أن الملازم أوّل مجدي الحجلاوي التّابع لمنطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد حالته خطيرة بعد أن تعرّض إلى حروق من الدّرجة الثّالثة استوجبت وضعه تحت العناية المركزة بعد نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.



وأضافت أنّ "عونين آخرين تعرضا إلى إصابات متفاوتة الخطورة، جرّاء إصابتهما بالمقذوفات الصلبة والحجارة" وأنّ سيارة إدارية أمنية موضوعة على ذمة مركز الأمن الوطني ببئر الحفي قد تعرضت للحرق.


ويذكر أنّ وزير الدّاخليّة الهادي مجدوب زار أمس الملازم أوّل مجدي الحجلاوي في مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس واطّلع على وضعه الصحي.

Publié le:2017-06-24 18:03:25

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