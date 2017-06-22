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Economie

444 قطارا وقرابة 130 ألف مقعد على ذمة المسافرين بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - أعدّت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، برنامجا يعتمد على تدعيم تركيبة القطارات المنتظمة من ناحية وبرمجة قطارات إضافية من ناحية أخرى على خطوط السكك الحديدية الرابطة بين المدن، مما يمكن من توفير قرابة 130 ألف مقعد.

وسيتم في هذا السياق، برمجة 8 قطارات إضافية علاوة على 436 قطارات منتظمة سيتم تدعيم تركيبتها بعربات أخرى خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان 2017 أخرى فضلا عن تدعيم خطوط الترابط بين القطارات والحافلات نحو كل من جرسيس وجربة وتطاوين وبن قردان.
ولتأمين أفضل ظروف السفر، جندت الشركة وفق بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، كافة إمكانياتها البشرية والمادية لهذا الغرض ووضعت على ذمة حرفائها بالمحطات كل المعطيات والمعلومات الضرورية عن السفرات المبرمجة.
س



Publié le:2017-06-22 15:26:08

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