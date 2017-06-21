الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والإقتصادية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 14:34:28

- استعرض اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، نتائج الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الحكومة إلى المملكة المغربية، بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية والآفاق الجديدة التي فتحتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.كما تناول اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، "الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والإقتصادية"، إلى جانب استعراض "التقدّم الحاصل في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018"، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وفي ما يخصّ الحملة المتواصلة لمكافحة الفساد، "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بدعم القطب القضائي المالي ومختلف الهياكل القضائية بالإمكانيات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان سرعة البت في الملفات في أحسن الظروف"، وفق ما صرح به الشاهد إثر هذه المحادثة.أيمن