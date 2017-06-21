الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والإقتصادية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة

كما تناول اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، "الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والإقتصادية"، إلى جانب استعراض "التقدّم الحاصل في إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018"، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وفي ما يخصّ الحملة المتواصلة لمكافحة الفساد، "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بدعم القطب القضائي المالي ومختلف الهياكل القضائية بالإمكانيات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان سرعة البت في الملفات في أحسن الظروف"، وفق ما صرح به الشاهد إثر هذه المحادثة.
أيمن
Publié le:2017-06-21 14:34:28
Par:averoes (Saudi Arabia ) Par Mobile
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