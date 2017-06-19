تمكين 26 إمراة صاحبة مشروع من الحصول على التمويل للانتصاب للحساب الخاص بولاية قفصة

Lundi 19 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-19 18:03:03

- أفادت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة نبوية عرفة أنه تمت الموافقة النهائية على تمكين 26 إمراة صاحبة مشروع من الحصول على التمويلات اللازمة للانتصاب للحساب الخاص بالجهة، وذلك بكلفة جملية قدرت بحوالي 350 ألف دينار، وستتراوح قيمة التمويلات بين 300 الف دينار و100 ألف دينار، وذلك في إطار التمكين الاقتصادي النسائي الذي أطلقته وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.وأضافت عرفة لمراسل (وات) بالجهة انه "تم منذ شهر جويلية 2016 إلى حدود الآن قبول 216 طلب تمويل لمشاريع صغرى ومتوسطة من بينها 88 مشروعا مازالت في طور الدراسة على المستوى الجهوي، في حين تم رفض 102 من المشاريع لعدم استجابتها للشروط اللازمة للموافقة على تمويلها، مع اعتبار المشاريع التي تم قبولها والبالغ عددها 26 مشروعا"، واشارت إلى أن المشاريع التي سيقع تمويلها "في مجال الخياطة والحلاقة والتجميل والإعلامية الموجهة للطفل ومراكز إعلامية، ومركز ثقافي لتعليم اللغة الانجليزية" وفق قولها.يشار الى ان برنامج التمكين الاقتصادي النسائي، هو برنامج وطني لدعم ودفع المبادرة النسائية الاقتصادية، يسعى إلى الترفيع في مساهمة المرأة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وهو موجه للنساء صاحبات الشهائد العليا والحرفيات، وقد وقع توقيعه في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة والبنك التونسي للتضامن، وهو يركز على المشاريع المجددة ويسعى إلى تمويل 3000 مشروع نسائي على مستوى كامل تراب الجمهورية.