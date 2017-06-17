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فرع حزب المسار بسوسة يدعو الى رفض اعتماد دراسة المانية لمشروع إعادة تهيئة المصب البلدي للنفايات بمدينة سوسة

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - دعا فرع سوسة لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي السلط المحلية والمركزية لرفض اعتماد دراسة أعدها مكتب دراسات الماني متعلقة بمشروع إعادة تهيئة المصب البلدي للنفايات بمدينة سوسة وذلك لما فيه من ضرر وخطورة على البيئة وفق بيان أصدره فرع الحزب اليوم الجمعة.

وشدد ذات البيان على التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تكون لهذا المشروع على مستقبل الثروة المائية، في صورة تفعيل نتائج الدراسة.
وبين "ان الدراسة الالمانية تعتمد بالخصوص على معالجة 50 بالمائة من النفايات بالدفن وهو ما يعتبر مخالفة لبروتوكول باريس /كيوتو سابقا/ الذي وقعت علية الجمهورية التونسية والذي يقر ان عملية دفن النفايات تعتبر تلويثا للبيئة وخطرا على الطبقة المائية مهما كانت الاحتياطات المتخذة" وحث فرع الحزب الحكومة التونسية على اعتماد التمويلات المرصودة لتونس في مجال المحافظة على البيئة لانجاز مشاريع معالجة وتثمين النفايات ذات التقنيات الحديثة والمحترمة للمواصفات الدولية.
م/عماد




Publié le:2017-06-17 08:33:23

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