عدد من تلامذة الباكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف في القصرين يحتجون على امتحان مادة التصرف

Vendredi 16 Juin 2017



بــاب نــات - نفّذ صباح اليوم الجمعة ، عدد من تلامذة الباكالوريا شعبة اقتصاد وتصرّف في ولاية القصرين ، وقفة احتجاجية أمام مقرّ المندوبية الجهوية للتربية وذلك للتنديد بما اعتبروه " مخالفة وزارة التربية للبرنامج الدراسي في امتحان مادة التصرّف" ، مؤكدين أنه " ظلم في حقهم لانه لا يمتّ بصلة لما درسوه طيلة السنة الدراسية" وفق تعبيرهم.



وصرّح عدد من التلامذة المحتجين لمراسلة (وات) بالجهة ، أنّهم تفاجؤوا بصعوبة امتحان مادة التصرّف وبمخالفته للبرنامج الدراسي الخاص بشعبة الاقتصاد والتصرف حسب قولهم ، ووجهوا نداء إلى وزارة التربية لتمكينهم من إعادة اجتيازه قبل انطلاق دورة المراقبة أو بإيجاد حلّ جذري ينصفهم حتى لا تتأثّر نتائجهم خاصة وأن مادة التصرف هي المادة الأساسية لهذه الشعبة مراعاتهم أثناء الاصلاح .

وأكد المحتجون أن تحركاتهم الاحتجاجية ستتواصل الى حين تفاعل وزارة التربية مع مطالبهم .

لطيفة/جود







Publié le:2017-06-16 14:26:22

