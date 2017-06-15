رئيس الجمهورية يَسْقبل الوزير الاماراتي اللواء فارس محمد المزروعي

Jeudi 15 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 15:03:04

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم 14 جوان ، اللواء فارس محمد المزروعي، الوزير في ديوان الرئاسة لدولة الإماراتالعربية المتحدة. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات .كذلك علي الجانب الأخر تمّ التطرّق إلى التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية ، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أهمية تجاوز الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم للحفاظ على التضامن الخليجي والعربي لاسيما في تِلْكَ الظروف الدقيقة التي تحتاج فيها المنطقة إلى تكاتف وتعاون أكبر بين كافة الدول العربية لمجابهة مختلف التحديات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها.وعبّر رئيس الدولة عن استعداد تونس لبذل كلّ جهد من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة المعنية بهذا الخلاف والإسهام في تطويقه بما يسمح بعودة العلاقات سريعا إلى سالف عهدها.