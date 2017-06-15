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Politique

رئيس الجمهورية يَسْقبل الوزير الاماراتي اللواء فارس محمد المزروعي

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم 14 جوان ، اللواء فارس محمد المزروعي، الوزير في ديوان الرئاسة لدولة الإمارات
العربية المتحدة. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات .

كذلك علي الجانب الأخر تمّ التطرّق إلى التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية ، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أهمية تجاوز الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم للحفاظ على التضامن الخليجي والعربي لاسيما في تِلْكَ الظروف الدقيقة التي تحتاج فيها المنطقة إلى تكاتف وتعاون أكبر بين كافة الدول العربية لمجابهة مختلف التحديات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها.
وعبّر رئيس الدولة عن استعداد تونس لبذل كلّ جهد من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة المعنية بهذا الخلاف والإسهام في تطويقه بما يسمح بعودة العلاقات سريعا إلى سالف عهدها.




Publié le:2017-06-15 15:03:04

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3 de 3 commentaires pour l'article 144119

Mandhouj  (France)  |Jeudi 15 Juin 2017 à 16h 13m | Par           
بمعنى آخر قال له إذا تريد مني أن أقطع العلاقات مع قطر ، برى رهز .. و حلم بني صهيون الذي إنخرط فيه حكام بلادك ، في العودة ليثرب و خيبر يجب أن نجعل منه منامة عتارس .. انخراط الامارات و عصابة الجبير في التسويق للنظام العالمي الجديد الذي يمر عبر فكيك المفكك و تجزئة المجزء، حتى يسهل السيطرة أكثر على الثروات ، و تحقيق الحلم الصهيوني بالعودة ليثرب و خيبر ، هو خيانة للضمير العربي و الاسلامي .. (أثناء المقابلة ذكر هذا الزلمي رئيس الجمهورية بوعود خردوق لهم .. فأجابه الرئيس المنتخب ، بأن السياسة صعبة و فيها تكتيك معين لا يفقهه حكام الامارات ). في الأخير نتمنى أن يكون سلبه على الأقل 500 مليون دولار لصرفها في الإصلاحات و التنمية !!!!!!!! يا سيادة الرئيس هناك حرب على الفساد ، و اعتصامات و شباب عاطل ، يجب سلب هؤلاء قبل أن يصلبوا .. هم اليوم يا سيادة الرئيس أضعف ما يكونون .. لقد لفظهم الضمير العربي و الرأي العام العربي .. يلزم تعطيه كف و ركلة بالرجل إن لا يقبل أن يدعم العلاقات الاقتصادية بدون مقابل . اضرب على رأسه خازوق ليه .

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 15 Juin 2017 à 15h 44m |           
محسن مزروب خذالهم رنديفو مع البجبوج..........ياخي الباجي قاللهم شوفو مع الرجل الكبير

Zama9tel  (Tunisia)  |Jeudi 15 Juin 2017 à 15h 29m |           
ربي يستر لا ينشرو سمومهم في بلادنا..



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