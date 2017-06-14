تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي مرتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات

نمو الصادرات بنسبة 9ر10 بالمائة

نمو الواردات الغذائية بنسبة 4ر31 بالمائة





Publié le:2017-06-14 18:58:57

- تضاعف عجز الميزان التجاري الغذائي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، مرتين لتبلغ قيمتها 7ر647 مليون دينار، مقابل 5ر307 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016، حسب ما كشفت عنه مؤشرات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء بتونس.وعزت الوزارة هذا العجز، الذي يمثل نسبة 10 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري، إلى الارتفاع الهام في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 4ر31 بالمائة وخاصة منها المواد الأساسية والتي مثلت 76 بالمائة من قيمة الواردات مشيرة الى ان الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة اقل ولم تتجاوز نسبته 9ر10 بالمائة.وعرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال نفس الفترة، تراجعا لتبلغ 1ر67 بالمائة مقابل 5ر79 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 .بلغت صادرات المواد الغذائية، 6ر1320 مليون دينار خلال الاشهر الخمسة مسجلة نموا بـ9ر10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016.وأرجعت الوزاراة نمو الصادرات، الى ارتفاع عائدات التمور بنسبة 18 بالمائة لتبلغ حوالي 4ر324 م د، بفضل تحسن مستوى الأسعار بـ28 بالمائة وتنويع الأسواق فضلا عن نمو قيمة صادرات منتجات البحر بنسبة 39 بالمائة ومحضرات الخضر والغلال بنسبة 30 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 34 بالمائة.وبشأن موسم تصدير الغلال الصيفية فقد تم إلى حد الآن بلوغ رقم معاملات على مستوى التصدير يقدر بـ19 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي.وشملت الصادرات بالخصوص مادة الدلاع (السوق الفرنسية والإيطالية) والخوخ (ليبيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا) والمشمش (ليبيا والخليج العربي وفرنسا وإيطاليا).بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 ما يعادل 4ر1968 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 4ر31 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، جراء تطور وتيرة مقتنيات المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة وارتفاع أسعارها العالمية وتواصل تدني سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية.وفسرت الوزارة تطور واردات المواد الغذائية الى نمو واردات القمح اللين بنسبة 62 بالمائة والشعير بنسبة 6 بالمائة والزيوت النباتية ب108 بالمائة ومادة السكر (251 م د مقابل 68 م د)، فضلا عن نمو نسق واردات مواد غذائية أخرى مصنفة غير أساسية كالموز بنسبة 22 بالمائة والمحضرات الغذائية المختلفة 31 بالمائة ومصبرات الأسماك 64 بالمائة.وسجلت بعض المنتجات الغذائية الأخرى، انخفاضا في قيمة وارداتها على غرار مادة البطاطا التي انخفضت بنسبة 23 بالمائة.وللاشارة فقد مثلت قيمة الواردات الغذائية خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 نسبة 9ر9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9ر8 بالمائة خلال الفترة المماثلة من سنة 2016.م/مر/ع ت/حر