ممثلون عن المجتمع المدني يطلعون على تقدّم أعمال لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار بهيئة الحقيقة والكرامة

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 17:59:48

- أدى ممثلون عن مكوّنات المجتمع المدني زيارة إلى هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الأربعاء وذلك للاطلاع على تقدّم أعمال لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار، من خلال زيارة فرق عمل اللجنة والتحاور معهم.وتندرج هذه الزيارة، وفق ما أوردته الهيئة على صفحتها الرسمية على الانترنات، في إطار تنظيم "أيام الأبواب المفتوحة في الهيئة"، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية المنعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2016.وكان لأعضاء الوفد لقاء مع رئيسة لجنة جبر الضرر وردّ الاعتبار حياة الورتاني التي تولت الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول عمل اللجنة وما توصّلت إليه أشغالها.وضمّ الوفد ممثلين عن المنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود ومقرّرون بلا حدود وجمعية كرامة والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.ولجنة جبر الضرر ورد الاعتبار هي من مكونات الجهاز التنفيذي لهيئة الحقيقة والكرامة.وتتولى هذه اللجنة، وفق ما ينص عليه الفصل 61 من النظام الداخلي للهيئة تحديد قائمة في الضحايا الذين لحقهم ضرر جرّاء تعرّضهم لانتهاك على معنى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية في فصله العاشر والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014 .كما يعهد لها مهمة تقييم الضرر المادّي والمعنوي الذي لحق بكل ضحيّة وتحديد طبيعة الأضرار وطرق الجبر والتعويض مع مراعاة التقديرات المخصّصة للتعويض وطبقا للمساهمة المتأتية من صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحديد الوسائل والآليات التي تكفل جبر الأضرار وردّ الاعتبار لضحايا الانتهاكات والاستبداد، إضافة إلى تحديد أشكال الاعتذار الواجب تقديمه إلى الضحايا سواء من قبل الهياكل العمومية أو من قبل الأشخاص، وتحديد الوسائل والآليات التي تكفل إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم واتّخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا.حلا