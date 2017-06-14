ابعاد 21 عونا في الديوانة واحالة 35 آخرين على مجلس الشرف

Mercredi 14 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 17:53:24

- أعلنت وزارة المالية، عن ابعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الادارات الحساسة وذلك في انتظار استكمال التحقيق معهم.كما تقرر في نفس الاطار احالة 35 عونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للاجرءات والتراتيب الجاري بها العمل، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية.ولم تقدم الوزارة توضيحات حول اسباب هذه الاقالات غير انها أكدت مواصلتها اجراء التحقيقات في خصوص عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم قرائن فساد.وتاتي هذه الاقالات اثر الزيارة التي أداها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم إلى ميناء رادس والتي ابدى فيها "عدم رضاه" حيال سير العمل بوحدة مراقبة "السكانار" للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في انجاز بعض العمليات الديوانية والوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة.