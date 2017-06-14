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Economie

ابعاد 21 عونا في الديوانة واحالة 35 آخرين على مجلس الشرف

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة المالية، عن ابعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الادارات الحساسة وذلك في انتظار استكمال التحقيق معهم.
كما تقرر في نفس الاطار احالة 35 عونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للاجرءات والتراتيب الجاري بها العمل، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية.

ولم تقدم الوزارة توضيحات حول اسباب هذه الاقالات غير انها أكدت مواصلتها اجراء التحقيقات في خصوص عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم قرائن فساد.
وتاتي هذه الاقالات اثر الزيارة التي أداها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم إلى ميناء رادس والتي ابدى فيها "عدم رضاه" حيال سير العمل بوحدة مراقبة "السكانار" للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في انجاز بعض العمليات الديوانية والوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة.




Publié le:2017-06-14 17:53:24

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3 de 3 commentaires pour l'article 144076

Bismarck75  (Germany)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 18h 51m |           
آآآهى هيبة الدولة

Titeuf  (Switzerland)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 18h 37m |           
Il faut commencer par le ministre et directeur général des douannes

Lahache  (Tunisia)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 18h 07m | Par           
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