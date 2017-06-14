Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Fi Youm Wi Leilah  
Politique

منظمة العفو الدولية تعتبر أن الأحكام الصادرة في شأن مفطرين خلال شهر رمضان انتهاك للحريات الفردية

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن الأحكام القضائية الصادرة بإدانة خمسة أشخاص بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة "بسبب تدخينهم السجائر أو الأكل في مكان عام، خلال نهار شهر رمضان، تعد انتهاكا واضحا للحريات الفردية في تونس.

وقالت مديرة البحوث لشمال افريقيا في المكتب الإقليمي للمنظمة هبة مرايف، " إن سجن شخص ما لتدخينه سيجارة أو تناوله الطعام في العلن انتهاك لا معقول للحريات الشخصية للفرد.

فعدم الامتثال للأعراف الدينية والاجتماعية ليس جريمة جنائية" ودعت السلطات التونسية الى عدم السماح باستخدام تهم غامضة الصياغة لفرض أحكام قاسية استناداً إلى أسس "زائفة"، مؤكدة ضرورة " أن يتمتع كل شخص بحقه في اتباع ما يرى من معتقدات فيما يتعلق بالدين والآداب العامة".

وأضافت أنه "ليس في تونس أية قوانين تقتضي من الأفراد الصيام أو تحظر عليهم الأكل أمام الملأ في رمضان"، معتبرة أن إصرار المحكمة على استخدام مواد قانون العقوبات التي يشملها قسم "في الاعتداء بالفواحش" في "المجلة الجزائية" لتقييد الحريات الفردية لا يتماشى مع ما تصبو إليه تونس من تقدم فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.


واكدت مرايف وفق البيان، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور التونسي، على السواء، يكفلان الحق في حرية الرأي والضمير، والحرية الدينية، مشيرة الى أن المادة 18 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي تحمي الحق في حرية الفكر والرأي والحرية الدينية، تحمي كذلك حق الافراد في عدم اعتناق او ممارسة اي شعائر دينية.

تجدر الاشارة الى أن المحكمة الابتدائية ببنزرت أصدرت أحكاما بالسجن ضد أشخاص لافطارهم في العلن خلال شهر رمضان.
مف

Publié le:2017-06-14 12:38:24

cadre-14e0777d4e46ef580c3c90dfe6affbd7-2017-06-14 12:38:24
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144065



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12077,6

  • (09 juin)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,75371 DT        1$ =2,44425 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09 juin)   756,6 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144065 264|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires