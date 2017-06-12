تشييع جثمان العسكري الشهيد محمد علي التوجاني بعمادة الناظور من معتمدية طبرقة

وقد حضر موكب الجنازة التي أقيمت بعمادة الناظور من معتمدية طبرقة، عدد من المواطنين من أبناء الجهة إلى جانب ثلة من العسكريين.
يذكر أن التوجاني (27 عاما)، أصيب على مستوى رجله إثر انفجار لغم بمرتفعات جبال ورغة التابعة لولاية الكاف، حيث تقوم الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط متواصلة لتعقب الإرهابيين.
وكان قد نقل على الفور إلى مستشفى الكاف لتلقي الإسعافات.
Publié le:2017-06-12 23:08:38
Par:jehaislestraitres (France ) Par Mobile
Sur:Tunisie : La guerre à la corruption; coup de poker tactique ou vraie politique publique?