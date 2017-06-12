تشييع جثمان العسكري الشهيد محمد علي التوجاني بعمادة الناظور من معتمدية طبرقة

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 23:08:38

- شيع يوم الإثنين، المئات من المواطنين، بمنطقة الناظور من معتمدية طبرقة (ولاية جندوبة)، جثمان الشهيد العسكري محمد علي التوجاني، الذي وافته المنية صباح اليوم، متاثرا بمضاعفات انفجار لغم صباح الجمعة، بجبال ورغة من ولاية الكاف.وقد حضر موكب الجنازة التي أقيمت بعمادة الناظور من معتمدية طبرقة، عدد من المواطنين من أبناء الجهة إلى جانب ثلة من العسكريين.يذكر أن التوجاني (27 عاما)، أصيب على مستوى رجله إثر انفجار لغم بمرتفعات جبال ورغة التابعة لولاية الكاف، حيث تقوم الوحدات العسكرية بعمليات تمشيط متواصلة لتعقب الإرهابيين.وكان قد نقل على الفور إلى مستشفى الكاف لتلقي الإسعافات.