حرص تونسي ليبي على تفعيل التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي

Lundi 12 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 19:06:28

- شدد كل من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل الليبي، المهدي الورضيمي، اليوم الاثنين، خلال لقاء جمعهما على هامش أشغال الدورة 106 لمؤتمرالعمل الدولي المنعقدة بجنيف، أهمية العمل من أجل تفعيل التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي.وأكد الوزيران في هذا السياق ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين وتطويرها بما يحفظ حقوق كل العاملين وأهمية ارجاع الحركية والديناميكية للعلاقات الثنائية التي يمثل المجال الاجتماعي والعمل أهم مظاهرها.وعبر الطرابلسي بالمناسبة عن استعداد الوزارة لتعزيز التعاون في المجالات الراجعة لها بالنظر لا سيما الضمان الاجتماعي وقوانين العمل والحوار الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتأمين على المرض والتشغيل والتدريب المهني فضلا عن وضع التجربة التونسية والخبرات في مجال الحوار الاجتماعي والتأمين على المرض على ذمة الأشقاء الليبين للاستئناس بها.كما عبر وزير العمل والتأهيل الليبي عن رغبة بلاده في دعم الشراكة وتعزيز التواصل مع الجانب التونسي في كل المجالات والمسائل ذات الاهتمام المشترك من خلال الاستفادة من التجربة التونسية في المجال الاجتماعي والصحي وتأهيل والتكوين المهني والتعليم والهجرة.ومن المنتظر أن يؤدي وفد ليبي من وزارة العمل والـتأهيل الليبية زيارة عمل الى تونس خلال الأشهر القليلة القادمة.بهج