إعطاء إشارة انطلاق استغلال محور سجنان للماء الصالح للشرب

Samedi 10 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 21:02:25

- أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم السبت، بمنطقة حدادة من معتمدية سجنان من ولاية بنزرت، إشارة إنطلاق إستغلال "محور سجنان" للماء الصالح للشرب.ووفق مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت المشرفة على الإنجاز يتنزل مشروع محور سجنان للماء الصالح للشرب في إطار مشروع المحاور الأربعة بالمنطقة (محور سجنان ومحور تمرة ومحور السرية ومحور كاف عباد) المقدرة إعتماداته بحوالي 36 م د ، والهادف لتزويد ما يقارب عن 36 ألف ساكن بمعتمدية سجنان .و سيساهم هذا المحور الأول ، في تدعيم التزويد بالماء الصالح للشرب في كامل منطقة سجنان، حيث سيتم إحالته لمصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، لإستغلاله أيضا في تزويد منطقتي معشر والشرقية وتدعيم مستوى التزود بالماء الصالح للشرب بمنطقتي القتمة والمريفق .وستتولى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبر المحور ذاته مد 49 كلم من القنوات دون إعتبار الخزانات والمنشآت المدنية للإشعاع على محيط منطقة سجنان من خلال تزويد مناطق الحساينية وسقمان ومساكن (حوالي 5700 نسمة)، حيث تم اسناد الصفقات الخاصة بها وهي في حدود إعتمادات تناهز 4 م د.أما المحور الثاني من المشروع نفسه، وهو محور تمرة الذي سيتم اعطاء إشارة انطلاق التجارب الأولية فيه خلال نهاية شهر جوان الجاري، في حين تم إسناد الصفقة للمقاول في ما يتعلق بالمحور الثالث والخاص بمنطقة السرية، للانطلاق في الانجاز بمبلغ 2.8 م د ، ويبقى المحور الرابع والأخير ضمن المشروع والخاص بكاف عباد في طور إعداد تقرير فرز العروض .وكان والي بنزرت أبرز في ندوة صحفية سابقة أنه يتم حاليا تنفيذ إستراتيجية متوسطة المدى، ستتواصل إلى سنة 2021 من أجل الترفيع في نسبة الربط بالماء الصالح للشرب من 84 بالمائة حاليا إلى 98 بالمائة في غضون سنة 2020، مبينا أن مجمل المشاريع المنجزة في هذ ا الإطار بكامل الولاية تقدر بـ 800 م د منها 440 م د ،موجهة للتزود بالمياه الصالحة للشرب، بينما تخصص بقية الإعتمادات للسدود وأشغال المياه والتربة والمناطق السقوية .