مدير عام منظمة العمل الدولية: تونس عنصر استراتيجي فاعل ومهم للمنظمة

وتناول اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون بين تونس والمنظمة واهم ملفات التعاون المشترك في المجال الاجتماعي لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي والاقتصاد التضامني.
واكد وزير الشوؤن الاجتماعية في هذا الشان اهمية العمل على المحافظة على المكتسبات الديموقراطية والحريات من جهة ومواجهة الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.
يذكر أن الوفد الثلاثي إلى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف الذي يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية ويضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان شارك أمس الخميس في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الذي نظمته منظمة العمل الدولية على هامش أعمال الدورة.
مود
Publié le:2017-06-09 17:05:39
Par:Nouri (Switzerland )
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