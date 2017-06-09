مدير عام منظمة العمل الدولية: تونس عنصر استراتيجي فاعل ومهم للمنظمة

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 17:05:39

- قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، أثناء لقائه اليوم الجمعة بمقر منظمة الامم المتحدة بجينيف السويسرية، وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بحضور السفير والمندوب الدائم لتونس بجنيف والوفد المرافق له، "إن تونس تعتبر عنصرا استراتيجيا فاعلا ومهما بالنسبة للمنظمة"، معربا عن الاستعداد لمواصلة دعم المنظمة تونس في مسار الانتقال الديمقراطي.وتناول اللقاء سبل تطوير مجالات التعاون بين تونس والمنظمة واهم ملفات التعاون المشترك في المجال الاجتماعي لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والضمان الاجتماعي والاقتصاد التضامني.واكد وزير الشوؤن الاجتماعية في هذا الشان اهمية العمل على المحافظة على المكتسبات الديموقراطية والحريات من جهة ومواجهة الاشكالات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.يذكر أن الوفد الثلاثي إلى الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي بجينيف الذي يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية ويضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان شارك أمس الخميس في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الذي نظمته منظمة العمل الدولية على هامش أعمال الدورة.مود