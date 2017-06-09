Radio Babnet Tunisie  On Air: Kadhem Essaher - Ha Habebe  
Régions

الشركة الوطنية لتوزيع البترول تبرمج 4 محطات جديدة في ولاية بنزرت

Vendredi 09 Juin 2017
بــاب نــات - تسعى الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" الى مزيد تنمية أنشطتها وتنمية شبكاتها في ولاية بنزرت، من خلال برمجة 4 محطات جديدة من بينها محطة ضخمة بمحيط مشروع الوصلة الثابتة، بالاضافة لاختيار بنزرت وحلق الوادي لانجاز مشروع بقيمة حوالي 30 مليون دينار لتزويد البواخر بالمحروقات في عرض البحر، وذلك حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، الرئيس المدير العام للشركة، نبيل صميدة، خلال جلسة عمل بمقر الولاية.

من جانبه، أكد والي الجهة، محمد قويدر، لدى إشرافه على الجلسة، على تثمين السلط الجهوية والمجتمعية للرغبات الاستثمارية الهامة لمؤسسة " عجيل"، والحرص على تذليل كل الصعوبات التي قد تطرأ أمامها أثناء الانجاز، مبيّنا أنه تم، في هذا الاطار، تشكيل لجنة قيادة تضم كل الاطراف والهياكل المعنية الجهوية والمحلية، وممثل الشركة لبحث الفضاء الملائم لانجاز محطة جديدة على مستوى محيط مشروع الوصلة الثابتة وغيرها من المحطات.
ودعا، في هذا الصدد، إلى ايلاء المنطقة الغربية للولاية العناية التي تستحقها من الشركة وايضا الى مزيد تفاعل المؤسسة مع محيطها الاجتماعي والتنموي، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، ذكر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول أنه استجابة لطلب السلطات الجهوية، تبنت الشركة مشروع تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية بعين بيطار من معتمدية جرزونة.
يشار إلى أن الشركة الوطنية لتوزيع البترول " عجيل" تحتل ما بين المرتبة الرابعة او الخامسة في مستوى رقم المعاملات بحوالي 1800 مليون دينار سنويا، و تنشط في مجال الغاز والمحروقات والزيوت و تزويد الطائرات بالمحروقات.
مر/أم




Publié le:2017-06-09 08:04:50

cadre-924257017feb003347f7a4ab55ec831a-2017-06-09 08:04:50
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143841



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12356,5

  • (06 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75000 DT        1$ =2,44839 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juin)   747,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143841 1290|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires