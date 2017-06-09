الشركة الوطنية لتوزيع البترول تبرمج 4 محطات جديدة في ولاية بنزرت

Vendredi 09 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-09 08:04:50

- تسعى الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" الى مزيد تنمية أنشطتها وتنمية شبكاتها في ولاية بنزرت، من خلال برمجة 4 محطات جديدة من بينها محطة ضخمة بمحيط مشروع الوصلة الثابتة، بالاضافة لاختيار بنزرت وحلق الوادي لانجاز مشروع بقيمة حوالي 30 مليون دينار لتزويد البواخر بالمحروقات في عرض البحر، وذلك حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، الرئيس المدير العام للشركة، نبيل صميدة، خلال جلسة عمل بمقر الولاية.من جانبه، أكد والي الجهة، محمد قويدر، لدى إشرافه على الجلسة، على تثمين السلط الجهوية والمجتمعية للرغبات الاستثمارية الهامة لمؤسسة " عجيل"، والحرص على تذليل كل الصعوبات التي قد تطرأ أمامها أثناء الانجاز، مبيّنا أنه تم، في هذا الاطار، تشكيل لجنة قيادة تضم كل الاطراف والهياكل المعنية الجهوية والمحلية، وممثل الشركة لبحث الفضاء الملائم لانجاز محطة جديدة على مستوى محيط مشروع الوصلة الثابتة وغيرها من المحطات.ودعا، في هذا الصدد، إلى ايلاء المنطقة الغربية للولاية العناية التي تستحقها من الشركة وايضا الى مزيد تفاعل المؤسسة مع محيطها الاجتماعي والتنموي، وفق تعبيره.وفي سياق آخر، ذكر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول أنه استجابة لطلب السلطات الجهوية، تبنت الشركة مشروع تهيئة وصيانة المدرسة الابتدائية بعين بيطار من معتمدية جرزونة.يشار إلى أن الشركة الوطنية لتوزيع البترول " عجيل" تحتل ما بين المرتبة الرابعة او الخامسة في مستوى رقم المعاملات بحوالي 1800 مليون دينار سنويا، و تنشط في مجال الغاز والمحروقات والزيوت و تزويد الطائرات بالمحروقات.مر/أم