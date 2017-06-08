يوسف الشاهد يعلن في زيارته الى ولاية باجة عن حزمة من القرارات لفائدة الجهة

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 22:43:57

- اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى اشرافه اليوم الخميس على دورة ممتازة للمجلس الجهوى لولاية باجة بمقر الولاية بحضور عدد من الوزارء على 49 قرارا واجراءا ومشروعا لفائدة الجهة تتعلق بمجالات الفلاحة والبنية التحتية والصناعة والتجارة الى جانب ميادين الصحة والبيئة والسياحة والشباب والرياضة والنقل والمجال العقاري.وبين الشاهد فى تصريح اعلامي ان هذه القرارات ستكون "العقد الذى يجمع اهالي الجهة بحكومة الوحدة الوطنية" مبرزا انه تم اقرار مشاريع واتخاذ اجراءات قابلة كلها للانجاز فى ظرف 18 شهرا القادمة وان تمويلاتها متوفرة واجال انجازها محددة بكل شفافية واضاف رئيس الحكومة ان هذه المشاريع التي تم اقرارها ستكون محل متابعة في اطار منهجية تشاركية للقطع مع الوعود التى لا تتحقق والتى تسببت فى عدم الثقة فى الحكومات مبينا انه تم اليوم امضاء عقود 160 مشروعا ستوفر 160 موطن شغل وقرابة 500 عقدا للتشغيل ضمن عقد الكرامة ومن بين المشاريع المقررة لفائدة ولاية باجة تحسين نسبة تزويد ارياف الجهة بالماء وتعصير الطرقات بالمناطق البلدية واحداث مناطق صناعية بمعمل السكر ودقة وهنشير بوتفاحة وانجاز قاعدة اقتصادية بمنطقة السمان وتطهير منطقتى وادى الزرقاء وسيدى اسماعيل وتسوية الوضعية العقارية ل100 تجمعا سكنيا وبناء 163 مسكنا اجتماعيا واقتناء عدد هام من الحافلات ومد عدد من المسالك ودراسة انشاء عدد من القرى الغابية بباجة وبناء مستشفى متعدد الاختصاصات بالجهة الى جانب تفعيل انجاز منطقة ايكولوجية بشاطئ الزوارع ودعم التشغيل عن طريق تمويل عدد من المشاريع فى نطاق برامج مختلفة.1- تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية باجة بكلفة 129م.د والذي سيمكن من الترفيع في نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب الى 98 بالمائة.2- تثمين المناطق السقوية العمومية الكبرى بولايات الشمال بكلفة 46 م.د.3- الانطلاق في دراسة بعث قرى غابية بولاية باجة4- إقامة سد على وادي خلاد بتبرسق5- الاذن بإعداد دراسة لإنجاز مرفأ للصيد البحري بكاب نيقرو6- الاذن بإعداد مشروع قانون يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 حول معالجة مديونية7- تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بقيمة 2.853 م.د8- تعهد هياكل بالماء الصالح للشرب3.971 م.د9- تهيئة المسالك الفلاحية داخل المنطقة السقوية بعين يونس والهري1.64 م.د10- تهيئة الأراضي الفلاحية 11.845 م.د11- تحسين استغلال المناطق السقوية 4.072 م.د12- تخصيص اعتماد بقيمة 28م.د لفائدة ولاية باجة في إطار مشروع التصرفالمندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي الممول من قبل البنك العاملي.13- بناء جسر على وادي مجردة بالطريق الجهوية 131 بتستور14- انجاز 163 مسكنا اجتماعيا:- 78 مسكنا بمجاز الباب- 85 مسكنا بقبلاط15- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:- باجة 5 م د- مجاز الباب 3 م د- نفزة 1 م د16- تدعيم الطريق الجهوية رقم 62 بين باجة (ط ف) وحدود ولاية جندوبة17-احداث منطقة صناعية بمعمل السكر 20 هك18-التسريع بتهيئة المنطقة الصناعية دقة 50 هك19-تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحيين الدراسة وإنجاز مشروع القاعدة الاقتصادية بضيعة السمان على مراحل لفائدة بلدية باجة20-تكليف الوكالة العقارية الصناعية بالمشروع في تهيئة المنطقة الصناعية هنشير بوتفاحة21-تسوية وضعية 100 تجمعا سكنيا مقاما على أراضي دولية بولاية باجة بما فيها وإعادة إيواء متساكني حوضي سد سيدي البراق وسد سيدي سالم22-تسوية 448 وضعية من المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية23-بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة24-تأهيل المستشفى الجهوي بمجاز البابمجال الشؤون المحلية والبيئة:25-انجاز محطة تطهير للمنطقة الريفية سيدي إسماعيل بكلفة 2.5 مليون دينار26-تطهير المنطقة الريفية وادي الزرقة- انجاز محطة تطهير بكلفة 5 م.د- مد حوالي 12 كلم من القنوات لفائدة 500 ساكن بكلفة 5 مليون دينار27-ربط المنطقة الصناعية بمجاز الباب بمحطة تطهير مجاز الباب: مد حوالي 4 كلم من القنوات بكلفة 2.2 مليون دينار28-توسيع وتهذيب محطتي تطهير باجة ومجاز الباب بكلفة 12 مليون دينار29- إطلاق دراسة تطوير شيكات التطهير لمعتمدية عمدون وقبلاط تعزيز برنامج التنمية المندمجة لعمدون ونفزة بعد التقييم29-اقتناء 47 حافلة في اطار الصفقة العامة بكلفة 13.5 م.د30-بناء وتهيئة المباني الفنية والإدارية بالشركة الجهوية للنقل بباجة بكلفة 2.5 م.د31-إعادة بناء محطة النقل البري بباجة بكلفة 1.5 م.د32-الاذن بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتفعيل انجاز المنطقة الايكولوجية بشط الزوارعمجال الشباب والرياضة:33-بناء قاعة مغطاة للألعاب الفردية بمعتمدية عمدون34-تأهيل مركز التخييم والاصطياف بالزوارع بكلفة 2.5 م. د35-تهيئة ملعب البشير بن كوسة لكرة السلة بكلفة 600 م.د36-تعشيب الملعب البلدي بتبرسق بكلفة 687 أ.د37-تعشيب الملعب البلدي بعمدون بكلفة 611.5 أ د38-تعشيب الملعب البلدي بقبلاط بكلفة 727 أد39- قاعة مغطات للألعاب الفردية بعمدون41 -بناء مقر أمانة المال الجهوي وقباضة مالية بباجةالمجال الاجتماعي:42-بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بعمدون43-دار خدمات ضمان اجتماعي بنفزةمجال الطفولة:44-احداث مركب طفولة بزهرة مدين45 – مشاريع التنمية المندمجة بمعتمدية: مجاز الباب- باجة الجنوبية باجة الشمالية – تبرسق – قبلاط - تيبار – تبرسقالتكوين المهني والتشغيل:46-إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب بكلفة 1021 أد47-إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار بكلفة 355 أدخلق مواطن الشغل:48- المساهمة في تمويل 60 مشروع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة: قبل موفي سنة 201749- 405 عقد كرامة50- تمويل مشاريع صغيرة بجهة باجة لخلق مواطن شغل بشكل فوري: تمويل 160 مشروع صغير بقدرة تشغيلية 170 موطن شغل