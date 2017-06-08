يوسف الشاهد يعلن في زيارته الى ولاية باجة عن حزمة من القرارات لفائدة الجهة

وبين الشاهد فى تصريح اعلامي ان هذه القرارات ستكون "العقد الذى يجمع اهالي الجهة بحكومة الوحدة الوطنية" مبرزا انه تم اقرار مشاريع واتخاذ اجراءات قابلة كلها للانجاز فى ظرف 18 شهرا القادمة وان تمويلاتها متوفرة واجال انجازها محددة بكل شفافية واضاف رئيس الحكومة ان هذه المشاريع التي تم اقرارها ستكون محل متابعة في اطار منهجية تشاركية للقطع مع الوعود التى لا تتحقق والتى تسببت فى عدم الثقة فى الحكومات مبينا انه تم اليوم امضاء عقود 160 مشروعا ستوفر 160 موطن شغل وقرابة 500 عقدا للتشغيل ضمن عقد الكرامة ومن بين المشاريع المقررة لفائدة ولاية باجة تحسين نسبة تزويد ارياف الجهة بالماء وتعصير الطرقات بالمناطق البلدية واحداث مناطق صناعية بمعمل السكر ودقة وهنشير بوتفاحة وانجاز قاعدة اقتصادية بمنطقة السمان وتطهير منطقتى وادى الزرقاء وسيدى اسماعيل وتسوية الوضعية العقارية ل100 تجمعا سكنيا وبناء 163 مسكنا اجتماعيا واقتناء عدد هام من الحافلات ومد عدد من المسالك ودراسة انشاء عدد من القرى الغابية بباجة وبناء مستشفى متعدد الاختصاصات بالجهة الى جانب تفعيل انجاز منطقة ايكولوجية بشاطئ الزوارع ودعم التشغيل عن طريق تمويل عدد من المشاريع فى نطاق برامج مختلفة.
وفيما يلي تفاصيل القرارات المعلنة:
المجال الفلاحي:
1- تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط الريفي بولاية باجة بكلفة 129م.د والذي سيمكن من الترفيع في نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب الى 98 بالمائة.
2- تثمين المناطق السقوية العمومية الكبرى بولايات الشمال بكلفة 46 م.د.
3- الانطلاق في دراسة بعث قرى غابية بولاية باجة
4- إقامة سد على وادي خلاد بتبرسق
5- الاذن بإعداد دراسة لإنجاز مرفأ للصيد البحري بكاب نيقرو
6- الاذن بإعداد مشروع قانون يتم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 حول معالجة مديونية
الفلاحين والبحارة
7- تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بقيمة 2.853 م.د
8- تعهد هياكل بالماء الصالح للشرب3.971 م.د
9- تهيئة المسالك الفلاحية داخل المنطقة السقوية بعين يونس والهري1.64 م.د
10- تهيئة الأراضي الفلاحية 11.845 م.د
11- تحسين استغلال المناطق السقوية 4.072 م.د
12- تخصيص اعتماد بقيمة 28م.د لفائدة ولاية باجة في إطار مشروع التصرف
المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي الممول من قبل البنك العاملي.
مجال البنية التحتية:
13- بناء جسر على وادي مجردة بالطريق الجهوية 131 بتستور
14- انجاز 163 مسكنا اجتماعيا:
- 78 مسكنا بمجاز الباب
- 85 مسكنا بقبلاط
15- برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:
- باجة 5 م د
- مجاز الباب 3 م د
- نفزة 1 م د
16- تدعيم الطريق الجهوية رقم 62 بين باجة (ط ف) وحدود ولاية جندوبة
مجال الصناعة والتجارة:
17-احداث منطقة صناعية بمعمل السكر 20 هك
18-التسريع بتهيئة المنطقة الصناعية دقة 50 هك
19-تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحيين الدراسة وإنجاز مشروع القاعدة الاقتصادية بضيعة السمان على مراحل لفائدة بلدية باجة
20-تكليف الوكالة العقارية الصناعية بالمشروع في تهيئة المنطقة الصناعية هنشير بوتفاحة
المجال العقاري:
21-تسوية وضعية 100 تجمعا سكنيا مقاما على أراضي دولية بولاية باجة بما فيها وإعادة إيواء متساكني حوضي سد سيدي البراق وسد سيدي سالم
22-تسوية 448 وضعية من المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية
المجال الصحي:
23-بناء مستشفى متعدد الاختصاصات بباجة
24-تأهيل المستشفى الجهوي بمجاز الباب
مجال الشؤون المحلية والبيئة:
25-انجاز محطة تطهير للمنطقة الريفية سيدي إسماعيل بكلفة 2.5 مليون دينار
26-تطهير المنطقة الريفية وادي الزرقة
- انجاز محطة تطهير بكلفة 5 م.د
- مد حوالي 12 كلم من القنوات لفائدة 500 ساكن بكلفة 5 مليون دينار
27-ربط المنطقة الصناعية بمجاز الباب بمحطة تطهير مجاز الباب: مد حوالي 4 كلم من القنوات بكلفة 2.2 مليون دينار
28-توسيع وتهذيب محطتي تطهير باجة ومجاز الباب بكلفة 12 مليون دينار
29- إطلاق دراسة تطوير شيكات التطهير لمعتمدية عمدون وقبلاط تعزيز برنامج التنمية المندمجة لعمدون ونفزة بعد التقييم
مجال النقل:
29-اقتناء 47 حافلة في اطار الصفقة العامة بكلفة 13.5 م.د
30-بناء وتهيئة المباني الفنية والإدارية بالشركة الجهوية للنقل بباجة بكلفة 2.5 م.د
31-إعادة بناء محطة النقل البري بباجة بكلفة 1.5 م.د
المجال السياحي
32-الاذن بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بتفعيل انجاز المنطقة الايكولوجية بشط الزوارع
مجال الشباب والرياضة:
33-بناء قاعة مغطاة للألعاب الفردية بمعتمدية عمدون
34-تأهيل مركز التخييم والاصطياف بالزوارع بكلفة 2.5 م. د
35-تهيئة ملعب البشير بن كوسة لكرة السلة بكلفة 600 م.د
36-تعشيب الملعب البلدي بتبرسق بكلفة 687 أ.د
37-تعشيب الملعب البلدي بعمدون بكلفة 611.5 أ د
38-تعشيب الملعب البلدي بقبلاط بكلفة 727 أد
39- قاعة مغطات للألعاب الفردية بعمدون
المجال المالي:
41 -بناء مقر أمانة المال الجهوي وقباضة مالية بباجة
المجال الاجتماعي:
42-بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بعمدون
43-دار خدمات ضمان اجتماعي بنفزة
مجال الطفولة:
44-احداث مركب طفولة بزهرة مدين
مشاريع التنمية المندمجة:
45 – مشاريع التنمية المندمجة بمعتمدية: مجاز الباب- باجة الجنوبية باجة الشمالية – تبرسق – قبلاط - تيبار – تبرسق
التكوين المهني والتشغيل:
46-إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب بكلفة 1021 أد
47-إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار بكلفة 355 أد
خلق مواطن الشغل:
48- المساهمة في تمويل 60 مشروع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة: قبل موفي سنة 2017
49- 405 عقد كرامة
50- تمويل مشاريع صغيرة بجهة باجة لخلق مواطن شغل بشكل فوري: تمويل 160 مشروع صغير بقدرة تشغيلية 170 موطن شغل
Publié le:2017-06-08 22:43:57
Par:karim74 (Tunisia )
Sur: الجورشي: المسلمون يعيشون ''ورطة'' فكرية دينية انعكست على كافة المجالات