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القبض على شخصين على متن سيارة رباعية الدفع اجتازا الحدود التونسية الجزائرية ببرج الخضراء

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت إحدى تشكيلات الجيش الوطني المنتشرة بالمنطقة العسكرية العازلة، على الساعة الثالثة من عصر الخميس، من القبض على شخصين على متن سيارة رباعية الدفع، اجتازا الحدود التونسية الجزائرية بقطاع برج الخضراء متجهين إلى ليبيا.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الدفاع بأنه بالتثبت تبين أنه ليس لديهما وثائق هوية وصرحا بأنهما من الجزائر.

من جانب آخر تمكنت دورية عسكرية من إيقاف شخص، على الساعة منتصف النهار، على مستوى "ظهرة الخص" بقطاع بنقردان، وهو تشادي الجنسية حسب وثائق هويته، وصرح بأنه "راعي إبل اجتاز الحدود عن غير قصد باحثا عن إبله الضائعة"، وفق ذات المصدر.
وتم تسليمه لفرقة الحرس الحدودي بالشوشة.
وفي حدود الساعة الثانية من فجر الخميس، تفطنت وحدة عسكرية عاملة بمنطقة الكسر، قطاع الذهيبة، إلى محاولة تهريب 90 رأس غنم تم إدخالها من التراب الليبي، وقامت بحجزها وتسليمها لوحدات الديوانة.
أيمن



Publié le:2017-06-08 20:07:30

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