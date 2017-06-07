حزب البديل التونسي يتحصل على التأشيرة القانونية

Mercredi 07 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 12:39:39

- تحصل حزب البديل التونسي الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة بمعية عدد من كفاءات تونسية في القطاعين العمومي والخاص وفي المجتمع المدني أمس على التأشيرة القانونية .