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Politique

حصيلة تدخلات الحماية المدنية بمختلف ولايات الجمهورية على خلفية الأمطار الأخيرة

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن الديوان الوطني للحماية المدنية، عن حصيلة تدخلاته، أمس الإثنين، بمختلف ولايات الجمهورية وذلك على خلفية سقوط كميات هامة من الأمطار بولايات الشمال والوسط الغربي وإقليم تونس الكبرى.

وأفاد الديوان في بلاغ نشرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بأن كميات الأمطار التي شهدتها هذه الولايات، "بلغ أقصاها 85 ملم بولاية منوبة ومعتمديّة رواد من ولاية أريانة 60 ملم وقعفور من ولاية سليانة 64 ملم، ممّا تسبّب في تجمّع المياه بالمنخفضات وتسرّبها إلى المحلات السّكنيّة والتجاريّة وتعطب بعض وسائل النقل".

كما جاء في البلاغ أن "الوحدات الجهويّة للحماية المدنيّة قد تدخلت للنجدة وإنقاذ المواطنين، عبر ضخ المياه من 71 محلّا سكنيا وتجاريا، إضافة إلى إزاحة 29 وسيلة نقل معطبة و5 أشجار بالطريق العام ومعاينة 23 محلّ سكنى تبيّن أن كمية المياه المتسرّبة إليها لا تستوجب الضخ".

وتم كذلك إسعاف ونقل أشخاص أصيبوا بخدوش وجروح بالوجه من أمام مقرّ معتمديّة حمام الأنف إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس، إثر سقوط علامة إشهاريّة، جرّاء هبوب رياح قويّة، فضلا عن إجلاء إمرأتين مُسنتين من منزليهما، نتيجة تسرّب مياه الأمطار".


كما تمّت معاينة جثة مواطن على مستوى معهد "ابن أبي ضياف"، (منوبة الوسطى) وتسليمها إلى أعوان الأمن الوطني، نتيجة تعرّضه لصعقة كهربائيّة إثر لمسه لعمود كهربائي.
ليلى

Publié le:2017-06-06 16:15:45

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