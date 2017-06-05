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Chronique

موقف تونس تجاه الأزمة الخليجية: تكريس لدبلوماسية الرصانة

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - كان من المنتظر أن يرتقي موقف وزير الخارجية خميس الجهيناوي بخصوص قطع بعض الدول الخليجية العلاقات مع قطر إلى مستواها المعتاد من الحياد الذي أصبح قانونا في تقاليد تونس الدبلوماسية وعامل قوة في جميع المحافل؛ وهو ما حصل فعلا اذ حسم الجهيناوي موقف تونس من الأزمة بقوله "نأمل أن يمكن حصر هذا.. ونتمنى تجاوز الخلافات في الخليج ونتمنى أن يتوصل الاخوان في الخليج الى حل يرضي جميع الأطراف.. فلا نريد مزيدا من التفرقة"، على حد تعبيره.

موقف وزير الخارجية أكد على أن تونس ستبقى محايدة في الصراعات التي لا تعنيها مباشرة وهو نهج جعل تونس تتمتع بعلاقات جيدة في أحلك الظروف العالمية، زيادة على أن دعاة التدخل في ملف الخلافات الخليجية لا يدركون أن البيت الخليجي سرعان ما يينهي خلافاته ويندمل جرح المشاكل بسرعة ويبقى أولائك الذين اصطفوا خارج السرب.

وهو موقف عبر عنه كاتب الدولة السابق في وزارة الخارجية التوهامي العبدولي بقوله ناصحا الدبلوماسية التونسية : "لا تتورطوا في المسألة الخليجية...هم أدرى بأمورهم ...غدا يتصالحون...احذروا الاصطفاف..".

لذلك فإن الموقف المصري والليبي وغيرها هي مواقف التي اختارت الاصطفاف وراء دولة الإمارات ليست سوى انسياق وراء أجندات لا تهم المواطن المصري أو الليبي بقدر ما هي انصياع لأوامر واملاءات خارجية مصدرها أبو ظبي بالأساس.
وتبدو كما اتضح أن هناك محاولات من خلال مقربين لدولة الإمارات في تونس لدفع الحكومة التونسية لقطع العلاقات مع قطر في محاولة فاشلة لرمي تونس في أتون صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل.



Publié le:2017-06-05 18:22:00

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3 de 3 commentaires pour l'article 143686

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 18h 38m |           
"لذلك فإن الموقف المصري والليبي وغيرها هي مواقف التي اختارت الاصطفاف وراء دولة الإمارات ليست سوى انسياق وراء أجندات لا تهم المواطن المصري أو الليبي بقدر ما هي انصياع لأوامر واملاءات خارجية مصدرها أبو ظبي بالأساس.
وتبدو كما اتضح أن هناك محاولات من خلال مقربين لدولة الإمارات في تونس لدفع الحكومة التونسية لقطع العلاقات مع قطر في محاولة فاشلة لرمي تونس في أتون صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل. ".

الامارات دولة الفتنة .

Mandhouj  (France)  |Lundi 05 Juin 2017 à 18h 34m |           
ديبلوماسية واعية ... تونس ليس في صالحها سوى الحياد .

ثم موقف أبناء الشعب ، شيء آخر .. الدعوة للفتنة سم ، و دعاة الفتنة اليوم هم حكام الامارات و السعودية ... نتمنى السلامة لكل الشعوب عربية من سموم آل سعود ، الذين يختنون النساء و يستعبدون الشعب ... الملك سلمان قلد عنصري (ترامب ) على وسام في المملكة .. شعب مكة و المدينة ، جدة و الرياض ، و كل أبناء شعب الجزيرة عربية سيقفون صفا واحدا في وجه آل سعود الغاصبين .

Hamedmeg  (Tunisia)  |Lundi 05 Juin 2017 à 18h 30m | Par           
التعيس المرزوقي يطالب الدولة التونسية بالتنديد بما يعتبره تجن و محاولة عزل الدولة ولية نعمته قطر



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