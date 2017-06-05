موقف تونس تجاه الأزمة الخليجية: تكريس لدبلوماسية الرصانة

موقف وزير الخارجية أكد على أن تونس ستبقى محايدة في الصراعات التي لا تعنيها مباشرة وهو نهج جعل تونس تتمتع بعلاقات جيدة في أحلك الظروف العالمية، زيادة على أن دعاة التدخل في ملف الخلافات الخليجية لا يدركون أن البيت الخليجي سرعان ما يينهي خلافاته ويندمل جرح المشاكل بسرعة ويبقى أولائك الذين اصطفوا خارج السرب.
وهو موقف عبر عنه كاتب الدولة السابق في وزارة الخارجية التوهامي العبدولي بقوله ناصحا الدبلوماسية التونسية : "لا تتورطوا في المسألة الخليجية...هم أدرى بأمورهم ...غدا يتصالحون...احذروا الاصطفاف..".
لذلك فإن الموقف المصري والليبي وغيرها هي مواقف التي اختارت الاصطفاف وراء دولة الإمارات ليست سوى انسياق وراء أجندات لا تهم المواطن المصري أو الليبي بقدر ما هي انصياع لأوامر واملاءات خارجية مصدرها أبو ظبي بالأساس.
وتبدو كما اتضح أن هناك محاولات من خلال مقربين لدولة الإمارات في تونس لدفع الحكومة التونسية لقطع العلاقات مع قطر في محاولة فاشلة لرمي تونس في أتون صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل.
Publié le:2017-06-05 18:22:00
Par:amor2 (Switzerland )
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