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Politique

وقفة احتجاجية لائتلاف الجبهة الشعبية أمام المسرح البلدي للتنديد بالإرهاب

Samedi 03 Juin 2017
بــاب نــات - تجمع مساء السبت عدد من المواطنين أمام المسرح البلدي بدعوة من ائتلاف الجبهة الشعبية للتنديد بالإرهاب، وذلك على خلفية إغتيال مجموعة ارهابية للراعى خليفة السلطاني شقيق مبروك السلطاني الذي اغتيل في عملية مماثلة يوم 14 نوفمبر 2015 وافاد منسق الجبهة بولاية بن عروس محمود الدقي (وات) أن الجبهة "تحمل حكومة يوسف الشاهد مسؤولية ما حدث لعائلة السلطاني ومسؤولية حماية هذه العائلة التي طالبت بالحماية منذ اغتيال ابنها الاول مبروك" وقال ان الجبهة "ستنظم تحركات احتجاجية أخرى بداية من يوم غد الأحد للتنديد بهذه الاغتيالات البشعة والجبانة".

يذكر أنه تم صباح يوم السبت العثور على جثة الراعي خليفة السلطاني، الذي اختطف أمس الجمعة من طرف أربعة إرهابيين، بالقرب من مكان الاختطاف في جبل مغيلة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.
وقد عبر عدد من أفراد عائلة خليفة السلطاني في تصريحات لمراسلة (وات) بالجهة عن استنكارهم الشديد لطريقة تفاعل السلطات الأمنية والعسكرية والجهوية مع الحادثة، حيث أكدوا أنها "أثبتت للمرة الثانية لامبالاتها بأهالي المنطقة وتركهم في مواجهة مباشرة مع الارهابيين"، وفق قولهم.
نصر/هند




Publié le:2017-06-03 23:32:56

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