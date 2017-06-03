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فرق المراقبة الصحية بالقيروان تحجز 545 طنا من التمور غير صالحة للاستهلاك

Samedi 03 Juin 2017
بــاب نــات - أفادت المديرة الجهوية للصحة بالقيروان رفيقة العلويني أن فرق المراقبة الصحية قامت خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان بحجز 545 طنا من التمور غير صالحة للاستهلاك من بينها دقلة النور وعدد من الاصناف الاخرى.

وأضافت في تصريح لمراسلة (وات) اليوم السبت ان هذه الكميات كانت موجودة باحد مخازن التبريد بالمنطقة الصناعية بالقيروان وتعرضت الى التلف بسبب تخزينها في درجات حرارة مرتفعة وقد تم تحرير محضر ضد صاحب المخزن وسيتم اتلاف المحجوزات.

ومن جهة أخرى ذكرت العلويني أن مصلحة حفظ الصحةبالقيروان تواصل عمليات مداواة المياه الراكدة بمعتمدية حفوز بالتعاون مع المصالح البلدية والفلاحية بالجهة وذلك في اطار مراقبة تواجد الحشرات الناقلة للامراض بالمنطقة.

ويشار إلى أن فريق المراقبة الصحية التابع للادارة الفرعية للصحة البيئية بالادارة الجهوية للصحة بالقيروان رصد مؤخرا وجود حشرة ناقلة لمرض الملاريا وذلك بعد إجراء التحاليل على عيّنة من مياه راكدة بوادي مرق الليل باحواز معتمدية حفوز.
وفي اطار التوقي من تكاثر هذه الحشرة وتشكيلها خطورة على صحة المواطنين تمت مداواة هذه المياه كاجراء اولي وتتواصل عملية متابعة الوضع بالجهة لمقاومة الامراض الناجمة عنها .

يارا/جود

Publié le:2017-06-03 17:08:30

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