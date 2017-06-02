Publié le:2017-06-02 18:42:48
التخفيف في عقوبة وليد زروق
Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الخميس، بالحط من العقاب في حق النقابي الامني وليد زروق، وذلك بسجنه مدة 10 أشهر، في القضية التي رفعها ضده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، علما أنه قضي في حقه ابتدائيا بالسجن مدة عام.
Publié le:2017-06-02 18:42:48
Publié le:2017-06-02 18:42:48
cadre-9a9629f7c7600cf601a9e9273dd91118-2017-06-02 18:42:48
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