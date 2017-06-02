مجموعة ارهابية تقوم بخطف شقيق الشهيد مبروك السلطاني

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات - أفادت عائلة مبروك السلطاني،الراعي الذي اختطفته في شهر نوفمبر 2015 مجموعة ارهابية بجبل مغيلة قبل ان تقتله بطريقة بشعة أن شقيقه، خليفة سلطاني، تعرض للاختطاف، اليوم الجمعة، من طرف مجموعة ارهابية عندما كان بصدد رعي الاغنام بالجبل المذكور، الامر الذي اكده مصدر أمني، لمراسلة (وات) بالجهة.

و أوضحت عائلة المخطوف، في تصريحات متطابقة، ان مرافقه ابلغهم انه لما كان رفقة المختطف بصدد رعي الاغنام داهمتهم مجموعة ارهابية ، حوالي منتصف النهار، وبادرت بالاستفسار عن اخ مبروك السلطاني، ليقوموا اثر ذلك باختطافه نحو وجهة غير معلومة وطرد المرافق وقد قامت عائلته بابلاغ السلط الامنية بالجهة.











Publié le:2017-06-02 17:35:13



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