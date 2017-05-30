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صابة الحبوب في ولاية بنزرت تقدر بـ3ر2 ملايين قنطار

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - بلغت التقديرات النهائية لصابة الحبوب في ولاية بنزرت 3ر2 ملايين قنطار أي بزيادة تقدر بـ15 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، حسب ما أكّده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، خليفة الهمامي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وبخصوص انطلاق موسم الحصاد، أوضح المندوب الجهوي أنه تقرر انطلاق موسم الحصاد بالنسبة لمادة الشعير يوم 5 جوان المقبل و يوم 8 جوان المقبل بالنسبة لصابة القمح، وأن كل الاستعدادات الواجبة تم اتخاذها لتأمين الصابة .
وأضاف أنه تمّ توفير 307 آلة حاصدة و تهيئة وتأهيل 31 مركز تجميع بطاقة خزن تعادل 5ر1 ملايين قنطار، الى جانب توفير ما يزيد عن 2200 طن من " تلّ الربط" وذلك بالإضافة إلى بقية الاستعدادات الفنية والتوعوية التي أعدتها ونفذتها اللجنة الجهوية المحدثة صلب الولاية لإنجاح الموسم، على غرار مسح الحواشي وتهيئة المسالك وتأمين الصابة من الحرائق.
وأشار الى أنّ حصاد الأعلاف الخشنة انطلق منذ مدة، معتبرا المردودية العامة ممتازة جدا، حسب تأكيده.
مر/أم




Publié le:2017-05-30 20:09:34

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