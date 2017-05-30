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Politique

تعيين خليل العبيدي رئيسا للهيئة التونسية للاستثمار

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - تعلم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنه تمّ تعيين السيد خليل العبيدي "رئيسا للهيئة التونسية للاستثمار".

وقد شغل السيد خليل العبيدي في الآونة الأخيرة خطة مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وهو متحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للأداءات بفرنسا (ENI France) سنة 1996 و سنة 1997 من المدرسة الوطنية للإدارة في تونس.

كما يشغل خطة مدرّس للإجراءات و القانون الضريبي في جامعة "Dauphine " و في المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية و المحاسبة والمعهد العالي للتصرف و المدرسة الوطنية للمالية بتونس.

وهو مكلف بمهام المنسق العام لمشروع الإصلاح الضريبي كما يشغل منصب رئيس شبكة المتوسط للاستثمار "Anima Investment Network " ورئيس مجلس إدارة شركتين تونسيتين عاملتين في مجال الاعلام.


و قد تحمل السيد خليل العبيدي طيلة من مساره المهني عديد المسؤوليات، من ذلك مستشار المصالح العمومية بوزارة المالية سنة 1997 ثم مدير بالإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي و مكلف بمهمة في ديوان وزير المالية سنة 2013 .

و السيد خليل العبيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.


Publié le:2017-05-30 15:51:33

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