قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضيةإلى جلسة يوموكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت خلال شهر جوان الماضي أحكامها في القضية، التي شملت، من بينهم رئيس حركة النهضة، الذي حوكم ابتدائيا بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا، وعلي العريض الذي حوكم بالسجن مدة 42 عاما.كما شملت الأحكام ثلاثة إطارات أمنية سابقة، قضت بسجنهم مدة 18 عاما، إلى جانب متهمين آخرين، حيث تراوحت العقوبات بين 10 أعوام والسجن مدى الحياة، فيما بلغت جملة الأحكام الصادرة في حق مصطفى خذر، المحال بحالة فرار على ذمة القضية،